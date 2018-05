"Raymond liet ons geloven dat we konden vliegen": 25 jaar na Champions League onder Goethals opnieuw Europese trofee voor l'OM? Mathieu Goedefroy in Frankrijk

16 mei 2018

08u11 0 Europa League Vanavond, 25 jaar na de legendarische Champions League-triomf onder Raymond Goethals, kan Marseille nog eens Europees zilverwerk pakken. Tegen Atlético wil l'OM strijden volgens zíjn filosofie. "Eén voor allen, allen voor één."

Had 'Raymond La Science' nog geleefd, dan zat-ie vanavond zeker en vast als eregast in het Grand Stade de Lyon. Een kwarteeuw na de mythische Champions League-zege in München, waar Basile Boli het grote AC Milan het zwijgen oplegde met een rake kopbal, had de immens populaire Goethals een nieuwe triomf van 'zijn' Marseille voor geen filtersigaret ter wereld willen missen. "Zo fier als een pauw, zou hij zijn", beaamt Guy Goethals, ex-topscheidsrechter en overduidelijk de zoon van zijn vader. Hij ziet alvast één grote gelijkenis met het Marseille van toen. "Net als in 1993 beginnen ze vanavond als underdog aan de wedstrijd. AC Milan was destijds een wereldploeg, zeker weten, met Rijkaard, Van Basten, Maldini... Dat waren de beste spelers van Europa. Die avond in München was achteraf bekeken de mooiste zege uit de clubgeschiedenis van Marseille. Gouden tijden."

