“Oh my God, wat een goal!”: Hazard slaat zelfs Drogba, een andere Chelsea-legende, met verstomming ODBS

29 mei 2019

23u07 2

“Oh my God, what a goal!”. Didier Drogba herhaalde het en bleef het herhalen, even nadat Hazard er op geweldige wijze 4-1 van had gemaakt en de finale definitief in een beslissende plooi had gelegd. De Ivoriaanse spits was een van de redenen waarom Hazard in 2012 voor Chelsea koos, nadat Drogba zelf de telefoon nam om Hazard te overtuigen. De rest is geschiedenis: Hazard liet de twee Manchesters, Tottenham en Arsenal -allen ook geïnteresseerd- links liggen en koos voor de Blues van Abramovich. Zeven jaar later zwaait Eden Stamford Bridge uit met twee Premier League-medailles, twee keer de Europa League, een FA Cup en een League Cup. En met een afscheidsmatch om U tegen te zeggen. Dat kon zelfs Drogba moeilijk vatten. Real wrijft zich in de handen.

