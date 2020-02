“Na ‘de verschrikking’ en schande voor het voetbal”: Ajax nu ook al op rand van de exit in Europa League ODBS

21 februari 2020

12u05

Bron: AD, Telegraaf, Volkskrant, Trouw 1 Europa League Vorig seizoen veroverde Ajax nog de harten van voetbalminnend Europa met een geweldige Champions League-campagne, nu dreigt een pijnlijke aftocht. De Ajacieden lieten zich in de poulefase van het kampioenenbal, in een groep met ook Chelsea, ringeloren door Valencia en gingen gisteravond pijnlijk de boot in bij het Spaanse Getafe (2-0). Enerzijds stapte Ajax “in elke valkuil waarvoor vooraf was gewaarschuwd”, dixit ‘De Telegraaf’, anderzijds werd de match in de ‘Volkskrant’ bestempeld als “een verschrikking en schande voor het voetbal”. Zo werd er in totaal slechts 42 minuten en 36 seconden effectief gevoetbald. Net geen unicum in de Europa League.

42:36 - The ball was in play for just 42 minutes & 36 seconds during Getafe - Ajax, the second-shortest amount of time in a Europa League game (since 2009). Patience. pic.twitter.com/FjQSNT71h5 OptaJohan(@ OptaJohan) link

De Telegraaf: “Onvermoeibare steekvliegen”

Volgens ‘De Telegraaf’ blonk Ajax, wel autoritair leider in de Eredivisie, in de Madrileense buitenwijk vooral uit in naïviteit. “Ajax liet zich intimideren door de Spaanse straatvechters en kwam zo, op de slotfase na, nooit in zijn eigen spel. De wedstrijd die intern bij Ajax de moeilijkheidsgraad ’FC Utrecht-uit plus’ kreeg, bleek inderdaad een loodzware opgave. Vanwege Getafe, dat de Ajax-spelers als een stel onvermoeibare steekvliegen op de huid zat, maar ook door het merendeel van de Ajacieden zelf, die het duel ondanks alle waarschuwingen vooraf te lichtzinnig opnamen, in balbezit te slordig waren en veel te weinig lef toonden.”

De krant zag hoe vooral Ziyech, die volgend seizoen voor Chelsea speelt, het bij zijn rentree moeilijk had. “Ziyech ging lange tijd kopje onder in het moeras waarin de meeste van zijn ploeggenoten verzopen. Pas toen de tovenaar van Ajax, die als excuus kon aanvoeren dat hij net terug is na zijn blessure, veel zuiverder werd in zijn spel, beleefde Ajax zijn beste fase”, zo klinkt het. Ook de Franse scheidsrechter Buquet scoorde geen punten. “De thuisfluiter bestrafte een schouderduw van Edson Álvarez met een gele kaart en een vrije trap tegen, waar prompt de 1-0 uitviel. De slapende én onterecht appellerende Amsterdamse defensie moest die treffer van Deyverson echter ook zichzelf aanrekenen.”

Eigenlijk zou een scheidsrechter moeten kunnen zeggen: mannen, stop alsjeblieft met de aanranding van het spel. We loten wie naar de volgende ronde gaat. Een fijne avond verder De Volkskrant

Algemeen Dagblad: “Actie van Babel symbolisch”

“Getafe maakt Ajax helemaal gek”, zo kopt het Algemeen Dagblad. Er wordt gewezen naar de ervaring die directeur voetbalzaken Marc Overmars bewust heeft ingekocht, juist voor avonden zoals donderdag tegen Getafe. Maar toch lieten de Amsterdammers zich uit de tent lokken. “Duizendmaal waren de spelers van Ajax gewaarschuwd voor de zuigers van Getafe. Een knokploeg, die elke gelegenheid aangrijpt om de tegenstander uit het spel te krijgen en te houden. Overtredingen, aanstellerij, klagen, zeuren. Continu lag het spel stil. Ajax kreeg het complete pakket voorgeschoteld. Maar in plaats van erboven te staan, lieten de Amsterdammers zich op een volkomen onprofessionele manier meesleuren”, zo klinkt het oordeel van de krant.

Het AD omschrijft een actie van Ryan Babel in de tweede helft als symbolisch. Hij kreeg geel na een overtreding op Allan Nyon en rolde vervolgens zelf theatraal over de grond om aan te tonen in welke mate zijn tegenstander zich aanstelde. “En Babel ging maar door. Ook het hinken van Nyom werd door de aanvaller van Ajax feilloos geïmiteerd. Het ultieme bewijs dat Ajax niet met zichzelf, maar alleen maar met de tegenstander bezig was. Alle waarschuwingen vooraf ten spijt: de Ajacieden dwaalden stuk voor stuk als gefrustreerde spelers over het veld.”

Ryan Babel imitating Nyom 😂pic.twitter.com/HgpiT3IKoG Troll Sports(@ TroIISports) link

Trouw: “Russische roulette met Varela”

Ook ‘Trouw’ zag dat Ajax tegen Getafe in alle valkuilen stapte. De krant wijst naar de matige vorm waarin de Amsterdammers al langere tijd steken. Spelers als Quincy Promes en David Neres worden gemist door de ploeg van Ten Hag. “Opnieuw werd duidelijk hoeveel finesse er de afgelopen maanden uit het spel van Ajax is verdwenen. In de eerste helft slaagde zelfs geen enkele Ajacied erin op doel te schieten. Daarbij vormde de doelman ook een bron van onzekerheid. Bruno Varela, de vervanger van de geschorste Onana, liet een paar keer met halfslachtig uitverdedigen zien dat Ajax met hem een soort Russische roulette speelde. Aan de doelpunten kon hij overigens weinig doen. De 2-0 werd ingeluid door een fout van invaller Schuurs. De kansjes die Ajax in de slotfase kreeg, waren niet aan Babel en Van de Beek besteed. Enig lichtpuntje: Daley Blind hield het 94 minuten lang vol.”

Volkskrant: “Ritueel van aanstellerij en onbeschoftheid”

“Op de avond dat de catwalk van de Champions League was ingeruild voor de loopgraven van de Europa League, liet Ajax zich wegzetten als een haveloos leger dat snakt naar verlossing. Getafe – Ajax was een verschrikking, een schande voor het voetbal, een ritueel van aanstellerij en onbeschoftheid.”, schrijft ‘de Volkskrant’. Hij noemt het duel ‘vreselijk’ en zag elke vorm van respect tussen ‘acteurs’ ontbreken. “De domheid van toch ervaren Ajacieden, volledig uit hun spel gehaald door clubhistorie schrijvende mannen van stavast. De provocaties, de schwalbes van Getafe. Eigenlijk zou een scheidsrechter, de Fransman Buquet op deze avond, moeten kunnen zeggen: mannen, stop alsjeblieft met de aanranding van het spel. We loten wie naar de volgende ronde gaat. Een fijne avond verder.”

@NepentheZ , did you see the match tonight Ajax - Getafa? I wonder what you think of the way Getafe played. In the video you see an example of how they act the entire game. A Ajax supporter throws a small sigaret lighter against the player of Getafe, how this guy responds💩😵 pic.twitter.com/MkThSC09ll Mike Sint(@ mikesint) link

Ook Hakim Ziyech krijgt ervan langs in de Volkskrant. “Op deze avond openbaarde zich ook de vervelendste versie van Ziyech,. Het misbaar, de gebaartjes, dat voortdurende gemekker, het was niet te doen, nog afgezien van zijn belabberde spel. Fysiek ook volledig afgetroefd. Vrijwel geen bal gaf hij goed. Geregeld bracht hij teamgenoten in gevaar met zijn onbezonnen passes.”

Eén troost voor Ajax: ze krijgen snel kans op revanche. Volgende week donderdag volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. De laatste keer dat Ajax een 2-0 nederlaag uit het heenduel goedmaakte, was in 1978 toe tegen Athletic Bilbao.

