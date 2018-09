"Juffertjes, zijn jullie Preud'homme wel waard?": onze chef voetbal snoeihard voor "al die Standard-spelers die zó lijken weggeplukt van het strand" Stephan Keygnaert in Spanje

20 september 2018

21u11 6 Europa League Cavanda, Sá, Cimirot, Lestienne... - alsof ze in een vuil t-shirt zonder mouwen met een sigaret aan een strandbar zaten. Zo hebben de heren gisteravond gevoetbald in Sevilla. Blijf je dan niet best thuis? Sevilla zien en sterven. Het doet pijn aan het strijdershart van Michel Preud'homme.

Sevilla - waar alles en iedereen een lust voor het oog is. Sevilla - waar de blakende zon nooit ondergaat. Sevilla Sevilla.

In het steile openluchttheater dat het Estadio Sánchez-Pizjuán is - genaamd naar de oud-voorzitter van de club -, ging Standard op zoek naar vertrouwen, na de blutsen en builen van de voorbije weken: die moeizame zege tegen STVV, de nederlaag in Eupen, en de catchwedstrijd tegen de Karolo's. Drie dagen voor de verplaatsing naar het Astridpark loop je liever geen gekneusd ego op.

Werd dát een afknapper, zeg...

