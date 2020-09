“Ik dacht dat ik gegroeid was”: José Mourinho illustreert dat er iets schort aan Macedonische doelen GVS

25 september 2020

08u05 0 Europa League Wat als... de doelen vijf centimeter te klein blijken te zijn? Tottenham-doelman Hugo Lloris en coach José Mourinho hadden voor aanvang van de Europa Leaguematch tegen het Macedonische KF Shkëndija meteen door dat er iets niet klopte. Mourinho: “Ik dacht dat ik gegroeid was.”

Tijdens de opwarming in de Tose Proeski Arena viel Tottenham-doelman Hugo Lloris onmiddellijk iets op. De doelen waren te laag. Hij haalde er coach José Mourinho bij, na een second opinion was er geen twijfel meer mogelijk. “Ik dacht dat ik gegroeid was, maar bleek dat de goals vijf centimeter te laag waren”, schrijft Mourinho op Instagram. De 57-jarige Portugees staafde zijn bevindingen met een foto: al staand kon hij bijna de deklat raken. Ook Lloris ging op de foto, zonder veel moeite kon de Fransman - die 1,88m meet - aan de dwarsligger. Mourinho nam er een UEFA-official bij, vervolgens werden aanpassingen verricht om aan de eisen te voldoen. De afstand tussen het veld en de onderkant van de deklat moet 2,44m bedragen.

Na de 1-3-zege tegen het Macedonische KF Shkëndija gaf de coach meer uitleg. “Mijn doelman vertelde me dat het doel te klein was. Ik nam een kijkje en zag dat er inderdaad iets niet klopte. Keepers brengen veel tijd door tussen die drie palen en voelen meteen als er iets niet pluis is. Ik wendde me tot een vertegenwoordiger van de UEFA, na het meten bleek dat de afmetingen niet volgens de norm waren.”

Shkëndija benadrukte achteraf dat er geen kwade wil in het spel was. Ze waren niet op de hoogte van de verkeerde afmetingen. De club speelt zijn competitiewedstrijden in de eigen Ecolog Arena in Tetovo, maar voor Europees voetbal moet het uitwijken naar Skopje - de hoofdstad van Macedonië.