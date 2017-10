'Halve Belg' Kabananga geeft ploeg van Jordi Cruijff een dreun in Europa League PL

19u25 0 REUTERS

Veel actie vanavond in de Europa League, en bij de allereerste wedstrijd toonde zich meteen een halve Belg trefzeker. Junior Kabananga scoorde twee keer voor FC Astana bij de 4-0-zege van de Kazachen tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Congolese spits is geen onbekende in België. Kabananga versleet in ons land vier clubs: Anderlecht, Germinal Beerschot, Roeselare en Cercle Brugge. Na de degradatie van groen-zwart verhuisde hij naar het verre Astana. De Kazachen hadden vanavond - er werd al om 17 uur afgetrapt - tegen Maccabi Tel Aviv, de ploeg van Jordi Cruyff, hun schaapjes al na 52 minuten op het droge. Toen stond het 4-0, met Kabananga twee keer aan het kanon. Voor Astana de eerste zege in de Europa League.

Junior Kabananga en feu ce soir ! Doublé de l'international congolais en @EuropaLeague. pic.twitter.com/36Fl9TmbYQ Leopard Leader Foot(@ leopard243) link