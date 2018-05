Griezmann heeft eindelijk eerste trofee te pakken: "Dit is waar ik als 14-jarige jongen mijn thuis voor verliet" YP

17 mei 2018

00u02

Bron: Belga 0 Europa League "Man van de Match" Antoine Griezmann was uitermate opgetogen nadat hij woensdag met Atletico Madrid zijn eerste grote trofee pakte. Met twee doelpunten had de 27-jarige Fransman een groot aandeel in de 3-0 zege tegen Marseille in de finale van de Europa League.

In 2016 verloor Griezmann met Atletico in de finale van de Champions League en datzelfde jaar greep hij met Frankrijk ook net naast de Europese titel. "Ik ben heel blij dat het nu wel raak is", verklaarde de Franse spits. "Hier heb ik jarenlang voor gewerkt. Dit is waar ik als 14-jarige jongen mijn thuis voor verliet. We kunnen het nu samen vieren. Mijn familie is hier." Griezmann werd geboren in Macon. Dat ligt op slechts een zeventig kilometer van Lyon, waar de finale gespeeld werd.

Griezman trok als tiener naar het Spaanse Real Sociedad, waar Atletico hem in 2014 wegplukte. No wordt hij al een tijdje uitdrukkelijk aan FC Barcelona gelinkt.