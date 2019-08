“Eindelijk Suzan & Freek live kunnen zien, come on you reds!”: hoe 1.000 Antwerp-fans duel met AZ toch nog hopen bij te wonen LPB

22 augustus 2019

12u50 0 Europa League In Enschede trekken ze grote ogen. Grolsch Summer Sounds, een muziekfestival dat vanavond doorgaat op de Oude Markt in de Nederlandse stad, mag zich verheugen op de komst van ruim 1.000 Antwerp-fans. Dat heeft alles te maken met het Europa League-duel tegen AZ, waar de RAFC-aanhang niet welkom is.

Hopen een aantal Antwerp-supporters op slinkse wijze toch nog het treffen met AZ te kunnen bijwonen? Het moet zijn, want zeker duizend onder hen kondigen aan dat ze vandaag naar Enschede afreizen. Dat leert een bezoekje aan de Facebook-pagina van het muziekfestival Grolsch Summer Sounds. Topact Suzan & Freek - bekend van het nummer ‘Als het avond is’ - heeft er met de klap veel fans bij. Antwerp-fans, zo leert nader onderzoek. “Wij komen naar Suzan & Freek met onze Belgische fanclub”, “Eindelijk Suzan & Freek live kunnen zien, een droom die uitkomt. Come on you reds!”, “We will follow the Antwerp over land and sea”: het is een slechts een kleine greep uit de aanwijzingen dat het Nederlandse zangduo straks onverwacht gezelschap op bezoek krijgt.

In de binnenstad van Enschede vindt vandaag een evenement plaats. Meer dan duizend Belgen zijn geïnteresseerd in het concert van Suzan en Freek. ‘De Belgische fanclub van Suzan en Freek kijkt al jaren uit naar dit evenement’, laten de supporters van Antwerp weten! pic.twitter.com/IY7h6QqYPZ Awaydays NL(@ AwaydaysNL) link

Bij de Enschedese horecavereniging VHSE hebben ze weet van de plotselinge Belgische interesse voor Grolsch Summer Sounds. “We hebben het nieuws meegekregen”, zegt voorzitter Joris Eleveld. “We hadden er totaal niet bij stilgestaan dat mensen uit Antwerpen zouden kunnen reageren. Het kan natuurlijk zijn dat het veel gepraat en weinig actie is van de Antwerp-supporters. Wij verwachten vooralsnog, zoals altijd, een gezellige en mooie editie van Grolsch Summer Sounds.” De politie in Enschede is op de hoogte, maar laat weten voorlopig geen bijkomende veiligheidsmaatregelen te overwegen.

Naast de aanmeldingen voor Grolsch Summer Sounds werd er ook een Facebook-pagina aangemaakt met de titel ‘Geen Voetbal Zonder Uitfans, Met Zen Allen Naar Enschede’. Ook daar geven honderden Antwerp-fans aan dat ze vanmiddag naar Enschede afzakken. Er is zelfs een Facebook-pagina geopend waarop gegevens van burgemeester Onno van Veldhuizen circuleren. De burgemeester van Enschede maakte dinsdag bekend dat supporters van Antwerp niet welkom zijn in de stad en in het stadion van FC Twente, waar de Europa League-wedstrijd tegen AZ wordt afgewerkt. Op de pagina wordt onder meer opgeroepen om Van Veldhuizen te mailen en te bellen, met daarbij een mailadres en een telefoonnummer. Ook wordt een tip gegeven waar Nederlandse kentekenplaten gekocht kunnen worden, om controles te omzeilen.

Feit is dat Antwerp-fans erom bekend staan om op inventieve wijze stadions binnen te glippen. Exact twee jaar geleden maakte KV Mechelen kennis met ‘het fenomeen’. Op bevel van de politie verliep de ticketverkoop voor het duel KVM - RAFC destijds bijzonder streng. Zo kon je slechts één ticket per persoon kopen en diende je voor 19 mei 2017 geregistreerd te zijn in het ticketsysteem en ooit al eens een ticket gekocht te hebben. Desondanks werden er heel wat fans in rood en wit gespot in de Mechelse supportersvakken. Een aantal van hen had tickets gekregen van bevriende KVM-supporters of businesspartners. Netwerking kan dus helpen. Of een optreden van Suzan & Freek, dat weten we vanavond...