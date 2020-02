Exclusief voor abonnees Een portret van de Noorse god Haaland, die ontwaakt met de Champions League-hymne en dweept met Zlatan BF/MXG

19 februari 2020

10u02 0 Champions League Na de match tegen PSG zit hij aan 39 doelpunten. 39. Dat is er eentje elke 48 minuten. Op welk podium hij staat doet er niet toe. Of het nu de Oostenrijkse of de Duitse competitie, de Duitse beker of de Champions League is. Schitteren zal hij. Een portret van een Noorse God die ontwaakt met de Champions League-hymne en dweept met Zlatan Ibrahimovic.

Het is tegenwoordig eerder nieuws als hij niet scoort dan dat hij dat wel doet. Maar Erling Braut Haaland deed gisteren de monden toch nog wat verder openvallen - voor zover dat nog kon. Hij rekende af met het sterrenensemble uit Parijs en bezorgde Dortmund zo een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd. “Ik ben niet helemaal tevreden over mijn wedstrijd, ik kan nog veel beter”, reageerde hij na afloop. 11 maart, noteer al maar in uw agenda. Dan is er een nieuwe voorstelling van de Haaland-show op het grootste podium.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis