Een coole kikker, maar ook Neymar wordt het soms toch allemaal even teveel

Bron: AS 0 rv . Champions League & Europa League Paris Saint-Germain haalde eergisteren nog eens stevig uit in de Champions League. De fiere Parijzenaars verpletterden Celtic met 7-1 en Neymar scoorde twee keer, maar toch verliet de Braziliaanse superster het Parc des Princes met een wrang gevoel.

In de 'mixed zone' stond een flinke horde journalisten de ex-speler van Santos en FC Barcelona Neymar op te wachten. Maar toen Neymar een zoveelste vraag rond Real Madrid zijn richting hoorde uitkomen, verloor de coole kikker even zijn zelfbeheersing. "Oh, verdomme. Kunnen jullie nu echt nergens anders over spreken?", aldus de 25-jarige dribbelkont volgens de Spaanse krant 'AS'. Volgende keer toch maar iets vragen over de wedstrijd?

