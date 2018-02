Eden Hazard voor de clash met Barcelona: "Mooi om vergeleken te worden met Messi en Ronaldo, maar ik ben anders" Mike De Beck

21u32 0 Champions League & Europa League Morgen staat Eden Hazard oog in oog met niemand minder dan Lionel Messi, ofwel Chelsea versus Barcelona. Het is uiteraard een affiche in de Champions League om duimen en vingers bij af te likken en voor dat beladen duel werd Eden Hazard nog maar eens vergeleken met de twee grootste voetballers ter wereld.

Op de vooravond van de heenwedstrijd op Stamford Bridge stond Eden Hazard, samen met zijn coach Antonio Conte, de verzamelde pers te woord. Uiteraard ging het over Lionel Messi en de aanwezige journalisten probeerden de Rode Duivel te vergelijken met de beste voetballers op deze planeet. Hazard bleef er echter nuchter onder. "Het is goed om vergeleken te worden met de grootsten ooit, Messi en Cristiano Ronaldo, maar ik ben anders", vertelde Hazard. "Ik probeer hun niveau te halen, want zij zijn de besten ter wereld. In dit soort van wedstrijden moet je presteren als je een van de besten wil worden."

Dat de draaischijf van Chelsea nadrukkelijk wordt genoemd als de volgende miljoenenaankoop voor Real Madrid werd ook nog eens boven gehaald. "Ik speel nu al zes jaar voor Chelsea en ik ben gelukkig hier, ook mijn familie is hier gelukkig. Ik denk alleen aan de wedstrijd van morgen en de rest van het seizoen."

Rakitic: "Hazard is wereldklasse"

Voor Hazard was het de beurt aan Ivan Rakitic om zijn zegje te doen over de kraker in de Champions League. De Kroaat van Barcelona had dan ook mooie woorden over voor onze landgenoot. "Hazard is wereldklasse. Hij is de belangrijkste speler van Chelsea, maar we weten dat Chelsea niet alleen Hazard is. Natuurlijk moeten we klaar zijn om hem morgen af te stoppen. We weten dat hij heel snel is, zeker één tegen één. De laatste wedstrijden is hij in heel goede vorm. We moeten klaar zijn voor hem. Het zal een speciale wedstrijd worden morgen."

