Dries Mertens zorgt voor gegiechel in perszaal na conversatie met journaliste: "Ook leuk om jou terug te zien"

Bron: Fox Sports 0 rv . Champions League & Europa League Dries Mertens speelt morgen met Napoli een levensbelangrijke wedstrijd in De Kuip in Rotterdam. De Italianen moeten winnen om een kans op Champions League-overwintering te behouden, maar dat was er deze namiddag, tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen met Feyenoord, niet echt aan te merken.

Het was een ontspannen Mertens die op de persconferentie verscheen en dat mocht FOX Sports-journaliste Aletha Leidelmeijer ondervinden. "Het is ook leuk om jou terug te zien", aldus Mertens, nadat de verslaggeefster een soortgelijk bloemetje richting Mertens had geworpen. Er weerklonk meteen wat gegiechel in de perszaal na de boodschap van het speerpunt van Napoli, waarna hij onder meer vertelde dat zijn familie de wedstrijd in De Kuip zal volgen.

Mertens heeft als voetballer een verleden in Nederland. Hij voetbalde er voor AGOVV, Utrecht en PSV. Als speler van PSV speelde Mertens in april 2013 zijn laatste wedstrijd in De Kuip. Door een botsing met doelman Remko Pasveer in de bekerfinale verloor hij twee tanden."Als ik weer twee tanden verlies en Napoli wint, dan heb ik het ervoor over", grapte Mertens.

