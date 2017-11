Dortmund roemloos uit de Champions League geknikkerd na nederlaag tegen Tottenham, Real haalt zwaar uit in Cyprus Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 AFP De goal van Aubameyang volstond niet om Dortmund in de CL te houden. Champions League & Europa League Het Champions League-avontuur van Borussia Dortmund zit er al na vijf wedstrijden op. De Duitsers verloren op eigen veld 1-2 tegen Tottenham Hotspur, waar Jan Vertonghen in de basis startte en Moussa Dembélé tien minuten mocht invallen. De Duitsers kunnen Tottenham en Real daardoor niet meer bijbenen en moeten zelfs vrezen voor hun ticket voor de Europa League. In de andere match in groep H haalde Real zwaar uit tegen APOEL Nicosia: 0-6.

De opdracht voor Dortmund was duidelijk: winnen tegen groepsleider Tottenham om nog een waterkans te behouden op een ticket voor de volgende. Maar de thuisfans in het Signal Iduna Park moesten toch een tijdje wachten op doelgevaar. Onder leiding van Jan Vertonghen stond de verdediging goed, maar Aubameyang kon toch twee keer aan de aandacht van de Spurs-achterhoede ontsnappen.

In minuut 20 stond de Gabonees plots alleen voor Lloris, maar de prijsschutter miste knullig. De Spurs ontsnapten, al bleek het bleek slechts uitstel van executie te zijn. Veertien minuten voor rust liep de ex-speler van Saint-Etienne weg in de rug van Vertonghen en met een overhoeks schot deponeerde hij het leer in doel. Aubameyang ontsnapte meteen daarna nog aan rood na een geniepige slag aan Sanchez, maar de spits mocht blijven staan en 'der BVB' haalde de rust met 1-0.

Onvermijdelijke Kane

Tottenham speelde amper iets klaar in de eerste helft, maar de donderpreek van trainer Pochettino tijdens de rust had wel effect. Vier minuten zorgde Harry Kane -wie anders- met een prima uithaal immers al voor de gelijkmaker. De Britse prijsschutter vond een piepklein gaatje tussen de benen van Zagadou, waardoor Bürki de bal uit zijn net mocht vissen.

En dat mocht een de Zwitser in minuut 76 nog een keer doen. Dele zette zich sterk door op links en de Engelse diamant vond Son op de rand van de zestien. De Zuid-Koreaan twijfelde niet en met een heerlijke krul knalde hij de Spurs op 1-2. Dat was ook de eindstand.

Doelpuntenfestival op Cyprus

APOEL Nicosia, met Igor De Camargo, hield aanvankelijk goed stand tegen Real Madrid. De Spaanse hoofdstedelingen konden ook op Cyprus niet verbergen dat ze nog op zoek zijn naar hun beste vorm, maar het knappe openingsdoelpunt van Modric deed de mannen van Zidane duidelijk deugd.

De Kroaat nam een afvallende bal heerlijk op de slof en APOEL-doelman Perez moest zich een eerste keer omdraaien. Maar daarna ging het héél snel. Benzema, Nacho en opnieuw de Franse spits diepten de score voor rust nog uit tot 0-4.

En na rust ging Real voort op dat elan. Ronaldo scoorde al snel twee keer en daarna vonden de mannen van Zidane het welletjes. De voet ging van het gaspedaal en er vielen uiteindelijk geen doelpunten meer.

