Dit gebeurde er vanavond in de Champions League: Mertens met een baaldag, Liverpool etaleert doelpuntenspektakel

16u40

Groep F: Alle ogen op De Kuip

Napoli heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Dankzij de 3-0-overwinning van twee weken geleden zijn de onderlinge resultaten dan wel in het voordeel van de Italianen, Shakhtar Donetsk heeft wel nog altijd drie punten meer dan Mertens en co. De opdracht is dus heel duidelijk voor Napoli: zelf winnen tegen Feyenoord én hopen dat de Oekraïners geen punt pakken tegen groepswinnaar Manchester City. Enkel en alleen dan speelt Napoli ook na nieuwjaar nog in de Champions League.