Dendoncker met Wolves naar kwartfinales Europa League, ook Bazel stoot door Redactie

06 augustus 2020

23u15 0 Europa League Het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker en het Zwitserse FC Bazel hebben zich donderdagavond geplaatst voor de Final 8 van de Europa League.

Wolves, waar Leander Dendoncker op de bank begon en pas na 72 minuten mocht invallen, haalde het met het kleinste verschil (1-0) van Olympiakos, nadat de heenwedstrijd in Athene een vijftal maanden geleden op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Raul Jimenez scoorde na negen minuten van op de stip de treffer van de kwalificatie. De thuisploeg speelde weliswaar met vuur. Zo werd een Grieks doelpunt nog afgekeurd op aangeven van de VAR, randje buitenspel.

Voor Wolverhampton is het de eerste keer dat ze de achtste finales van een Europese Beker overleven sinds 1972, toen ze in de toenmalige UEFA Cup verliezend finalist werden. In de Europabeker voor Bekerwinnaars werden in 1961 de halve finales bereikt, in de Europacup I voor landskampioenen was er in 1960 een kwartfinale tegen FC Barcelona. Dit jaar komt de tegenstander bij de laatste acht uit het Zuid-Spaanse Sevilla, de Europa League-specialist bij uitstek. Telkens ze de kwartfinales bereikten, wonnen ze het toernooi ook: in 2014, 2015 en 2016. In 2006 en 2007 wonnen ze ook al twee jaar op rij de UEFA Cup.

In Bazel kwam de kwalificatie van de Zwitsers, die de heenwedstrijd met 0-3 gewonnen hadden, tegen Eintracht Frankfurt niet meer in het gedrang. De terugwedstrijd leek op een zoutloze 0-0 af te stevenen, totdat Fabian Frei in de 88e minuut toch nog voor de 1-0 zorgde, meteen ook de eindstand in het St. Jakob-Park. In de kwartfinales wacht het Oekraïense Shakhtar, altijd een lastige klant op het Europese toneel.

Woensdag verzekerden al het Inter van Romelu Lukaku, Manchester United, FC Kopenhagen en Shakhtar (na een 3-0 zege tegen het Wolfsburg van Koen Casteels) zich van een stek in de Final 8. Donderdagavond in de vooravond kwamen daar FC Sevilla en Bayer Leverkusen bij.

De kwartfinales worden in een knock-outsysteem gespeeld op maandag 10 en dinsdag 11 augustus. De komende dagen is het eerst nog de beurt aan de Champions League, met onder meer Manchester City tegen Real Madrid, een uitgestelde terugwedstrijd in de achtste finales.