Degryse: "Als sportman zo achter de feiten moeten aanlopen, zo voor schut gezet worden: dat moét op het eergevoel spelen"

Marc Degryse, de huisanalist van Het Laatste Nieuws, was van de partij in het Marc des Princes. De ex-speler van onder meer Anderlecht en Club zag hoe paars-wit een maat te klein was voor het Parijse sterrenensemble.

Na de wedstrijd:

Vernederd, anders kan je het niet noemen. PSG smeerde Anderlecht een echte afstraffing aan de broek en dat zelfs zonder op het gaspedaal te staan. PSG lachte Anderlecht gewoon van het veld. Mbappé en Cavani speelden niet eens een goede wedstrijd. Geen van beiden scoorde. Dat deed Layvin Kurzawa wel, drie keer zelfs, de linksachter. Het zegt genoeg over de onmacht van de Belgische landskampioen.

De ontgoocheling is bovendien dubbel: er zijn niet alleen de zware forfaitcijfers, Anderlecht toonde ook véél te weinig in balbezit. Het individuele klasseverschil mag nog zò groot zijn, je moet wel het lef hebben om iéts te willen brengen. Maar dat gebeurde nòòit en misschien is dat ook wel de grootste ontgoocheling van de avond.

Deze vernedering moèt pijn doen. Ik hoop dat men deze rammeling bij paars-wit dan ook niet banaliseert. Want als sportman zo achter de feiten moeten aanlopen, zo voor schut gezet worden en zo een pandoering moeten incasseren, dat moét op het eergevoel spelen. Zondag volgt de competitietopper tegen leider Club Brugge. Anderlecht krijgt de kans om in een topaffiche de vernedering van het Parc des Princes meteen recht te zetten. Benieuwd of het gekrenkte eergevoel van de Anderlecht-spelers hen zondag tot meer lef en gedrevenheid zal aanzetten.

Tijdens de rust

Wat doe je als trainer wanneer het kwaliteitsverschil met je tegenstander zò groot is. Alle goede bedoelingen ten spijt, Anderlecht kwam in die eerste 45 minuten gewoon niet in het stuk voor. Je had bij momenten het gevoel naar een voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen te kijken waarbij een topclub effe gezapig spart tegen een ‘kleintje’. Het was soms pijnlijk om aanzien.

Met een overbevolkt middenveld probeerde Vanhaezebrouck PSG niet te laten combineren maar veel baatte het niet. PSG kwam er telkens al voetballend door. Met 2-0 aan de rust heeft Anderlecht eigenlijk gewoon de schade beperkt.

Ook bij balbezit stelde paars-wit nauwelijks iets voor tegen de grootmacht uit Parijs. Onyekuru op links en Hanni op rechts hadden het moeilijk en konden zich nooit doorzetten op hun flank. En ook via het centrum lukte het niet met de infiltrerende Gerkens en Dendoncker. Zij werden moeiteloos opgevangen door het centrale duo Silva-Marquinhos. Op een afstandschot van Trebel na, kon Anderlecht nòòit dreigen de eerste helft.

Toch een paar spelers bij de landskampioen die in die eerste 45 minuten hun streng trokken. Obradovic die een frisse indruk liet en durfde te voetballen. En ook Spajic gaf tot voor zijn blessure net voor rust, een zekere indruk. Tenslotte Boeckx die ondanks de twee tegengoals sterk stond te keepen.

Voor de wedstrijd:

Zou Hein Vanhaezebrouck de competitietopper van zondag tegen Club Brugge belangrijker vinden en tegen PSG sommige basisspelers rust gunnen? “Een Champions League-wedstrijd laat je nooit schieten”, zei Hein ooit als trainer van AA Gent. En zo blijkt ook. De 11 die HVH aan de aftrap brengt, kunnen allemaal het etiket ‘basisspeler’ dragen.

Drie opvallende elementen in de basisopstelling van Hein Vanhaezebrouck tegen PSG: Frank Boeckx krijgt opnieuw de voorkeur op Matz Sels; Anderlecht speelt voor het eerst onder Vanhaezebrouck met vier achterin en Teodorckzyk mag naast Harbaoui op de bank gaan zitten.

Boeckx weer in doel

Zesde wedstrijd onder Vanhaezebrouck en de twee doelmannen, Boeckx en Sels, verdelen netjes de basisstekken. Het geeft aan dat HVH geen van beide doelmannen - voorlopig - hoger inschat dan de andere. Vanavond krijgt Boeckx nog eens de kans zich te tonen, maar tegen Club Brugge verwacht ik toch weer Sels onder de lat.

Met vier achterin

Anderlecht speelt voor het eerste onder HVH met vier achterin. Spajic is eerder terug dan verwacht. Vanhaezebrouck wil zich wellicht vergewissen van de fysieke paraatheid van zijn centrale verdediger in het vooruitzicht van zondag. Voor het eerst onder HVH wordt het vaste centrale duo Kara-Spajic verenigd. Ook Obradovic krijgt zijn kans. Voor de linksachter is het evenzeer een test in functie van zijn beschikbaarheid voor de topper tegen Club. HVH versterkt vooral zijn middenveld, want daar wil hij niet weggetikt worden. Hij hoopt met het mannetje meer op het middenveld voetballend onder de druk van PSG uit te komen. Hij beseft dat Anderlecht in het Parc des Princes niet zoveel kansen zal krijgen als in het Astridpark.

Teo op de bank

Teodorckzyk op de bank is een beslissing die er zat aan te komen na de voorbije wedstrijden. Maar dat Vanhaezebrouck geen andere spits – Harbaoui – alleen in de aanval zet, zegt ook veel. Het wordt wel interessant om te bekijken hoe Anderlecht, zonder echte diepe spits, offensief voor de dag komt.

