De zaken om te onthouden na deel 2 van vierde Champions League-speeldag Thomas Lissens

23u45

Bron: Gracenote 0 Photo News Agüero scoorde de 2-3 in Napels. Champions League & Europa League Deel 2 van de vierde speeldag in de Champions League leverde een aantal opvallende vaststellingen op. Wij lichten er vijf dingen uit en wat blijkt? Manchester City heeft naast drie punten ook een nieuwe clubtopschutter overgehouden aan de trip naar Napels.

Agüero schiet zich nog wat meer in de geschiedenisboeken van Man. City

Sergio Agüero mag zich voortaan de topschutter aller tijden van Manchester City noemen. De 29-jarige Argentijnse prijsschutter scoorde de 2-3 tegen Napoli en dat was al zijn 178ste goal in het shirt van de 'Citizens'. Agüero doet zo beter dan Eric Brook, die 177 keer scoorde voor City in alle competities samen.

Photo News

Dele eerste Tottenham-speler die scoort tegen Real

Tottenham won verrassend vlot tegen Real Madrid. Dele scoorde de eerste twee Spurs-goals en de jonge Brit werd zo de eerste Tottenham-speler ooit die kon scoren tegen de Spaanse grootmacht. Ook in Bernabeu scoorden de Engelsen, maar toen verschalkte Varane zijn eigen doelman. Het is bovendien van 24 november 2015 geleden dat er nog eens een speler twee keer kon scoren tegen Real in de groepsfase van de CL. Alex Teixeira van Shakhtar Donetsk was toen de kwelgeest van de 'Koninklijke', die vanavond voor het eerst sinds 2012 een groepsmatch in de CL verloren. Ronaldo scoorde de enige goal voor Real en de Portugees werd zo de eerste speler ooit die vijftig CL-goals kon scoren op verplaatsing. Een schamele troost.

EPA Dele Alli.

Sevilla, bastion der Fransen

Sevilla won vanavond met 2-1 tegen Spartak Moskou. Clement Lenglet scoorde op het halfuur de 1-0 en werd zo de negende Fransman die scoorde voor de Andalusische club in de Champions League. De enige niet-Franse club die op dat vlak beter doet, is Arsenal (12). Aan de overzijde werd Spartak-speler Ze Luis de eerste Kaapverdiër ooit die scoorde op het kampioenenbal.

EPA Clement Lenglet.

Mertens wéér van waarde met assist

Dries Mertens kon niet scoren voor Napoli vanavond, maar de pocketspits van Napoli gaf wél een assist. Mertens krikte zijn indrukwekkende statistieken zo nog wat op. De Rode Duivel had in de acht duels op San Paolo die hij dit seizoen speelde al een voet in twaalf goals (acht doelpunten en vier assists).

Photo News Mertens en Jorginho.

Campagne om snel te vergeten voor Feyenoord

De teams uit de lage landen hebben het enorm lastig in deze Champions League. Net als Anderlecht heeft ook Feyenoord, dat vanavond met 3-1 verloor tegen Shakhtar Donetsk, nog geen enkel punt kunnen sprokkelen. De Rotterdammers zijn na vier speeldagen al uitgeschakeld en dat overkwam hen in hun vijf eerdere deelnames aan de CL nog nooit zo snel. Feyenoord is bovendien de eerste Nederlandse club die zeven opeenvolgende CL-matchen verliest. Een campagne om snel te vergeten, dus.

ANP Karim El Ahmadi baalt na een nieuwe nederlaag.