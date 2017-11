De strafste stats in de CL: Mertens die zich tot Belgisch topschutter kroont en de ongeslagen reeks van Besiktas sinds Club Brugge Mike De Beck

De vijfde speeldag in de Champions League werd vanavond afgetrapt en het heeft ons weer heel wat lekkers opgeleverd. Wij duikelden even de statistieken op om de belangrijkste cijfers hieronder op te lijsten.

Napoli

Dries Mertens wist vanavond zijn zevende doelpunt in de Champions League tegen de netten te prikken. Daarmee doet hij even goed als Wesley Sonck en Eden Hazard. Zij zijn voorlopig de Belgische topschutters in de Champions League met zeven stuks dus.

Besiktas

De Turkse club wist zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de knock-outfase in de Champions League. Besiktas is ook al twaalf thuiswedstrijden ongeslagen in alle Europese competities. Hun laatste Europese thuisnederlaag werd geleden tegen... Club Brugge. In het seizoen 2014/2015 kwam blauw-zwart in de Europa League met 1-3 winnen op het veld van Besiktas.

Monaco

Van de vorige zeven Champions League-campagnes eindigden de Monegasken ook een keer op een laatste en vierde plaats in hun groep. Dat was in het seizoen 2000/2001. Monaco is ook de eerste Franse club die in vier opeenvolgende CL-wedstrijden meer dan een goal slikt. Jemerson scoorde vanavond de 20ste Braziliaanse owngoal in de CL. Dat is meer dan de 19 stuks door de Spanjaarden.

Leipzig

Timo Werner scoorde vanavond de allereerste strafschop in de CL in de geschiedenis van Leipzig. De sluipschutter scoorde zelfs twee keer en is zo de eerste Duitse speler die meerder keren kon scoren in een uitwedstrijd in de CL sinds Julian Draxler met Wolfsburg tegen AA Gent op 17 februari 2016.

Real Madrid

In de Primera Division wil het voor Cristiano Ronaldo maar niet lukken met slechts een treffer in acht wedstrijden. In de Champions League schiet 'CR7' wel met scherp. Hij schoot in vijf wedstrijden al acht keer raak. Met 100 goals in alle Europese competities is Ronaldo ook de eerste speler van de 'Koninklijke' die dat aantal bereikt. Real plaatste zich overigens voor de 22ste keer in even veel deelnames voor de knock-outfase van de Champions League. De 0-6-winst is ook de grootste uitzege in de CL voor Real Madrid.

Borussia Dortmund

De Duitse club zit nu al zeven opeenvolgende wedstrijden zonder zege. De laatste overwinning boekte Dortmund op 8 maart 2017 tegen Benfica (4-0). Aubameyang scoorde vanavond overigens zijn 24ste treffer in alle Europese competities. Daarmee is hij een doelpunt verwijderd van het clubrecord van Marco Reus (25).

Tottenham Hotspur

De club uit Londen stelde het clubrecord van het aantal verworven punten in de groepsfase van de CL scherper. Het pakte met nog een wedstrijd te gaan 13 punten. Dat is meer dan de elf eenheden in het seizoen 2010/2011.

Sevilla

De Spaanse club slikte vanavond hun snelste tegendoelpunt in de Champions League. Firmino had slechts een minuut en 25 seconden nodig om er 0-1 van te maken. Sevilla is door het 3-3-gelijkspel tegen Liverpool nu wel al 26 thuiswedstrijden ongeslagen in alle competities.

Manchester City

De Engelsman Phil Foden is met zijn 17 jaar en 177 dagen de jongste speler ooit die voor Manchester City in actie kwam in de CL.

Feyenoord

Slechts vijf teams hebben een langere reeks nederlagen op hun conto in de CL dan Feyenoord (8 nederlagen). Anderlecht (12 nederlagen tussen 2003 en 2005), Dinamo Zagreb (11 nederlagen tussen 2015 en vandaag en 2011-2012), Olympique de Marseille (9 nederlagen tussen 2012 en vandaag) en Rapid Wien (9 nederlagen tussen 1996 en vandaag).

Spartak Moskou

Spartak Moskou is de eerste ploeg die niet kan winnen van Maribor in de Champions League. Het speelde vanavond 1-1 gelijk.

