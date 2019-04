De opmars van Eintracht Frankfurt in Europa: eerste halve finale in 39 jaar zorgt voor enorme ontlading TV

19 april 2019

15u08

Bron: DW / The Sun 0 Europa League Een enorme ontlading moet het geweest zijn voor de Frankfurt-supporters. Zo hard dat een reclamebord het begaf. Nadat ze vijf jaar op rij niet meededen ‘onder de groten’ in Europa, staat Eintracht Frankfurt nu na 39 jaar terug in de halve finales van de Europa League. Het voetbal leeft weer volop in de stad aan de Main-rivier. De heenwedstrijd tegen Chelsea is al uitverkocht.

Het was wachten. Aftellen. Twee doelpunten haalden het 4-2-verlies van in de heenwedstrijd tegen Benfica op. Daardoor zit Frankfurt voor het eerst in 39 jaar bij de laatste vier van de Europa League. In 1980 konden ze uiteindelijk zegevieren door de betere te zijn van Borussia Mönchengladbach over twee duels. De finale van de toenmalige UEFA Cup werd nog met heen-en terugwedstrijden beslist (3-2 in Gladbach, 1-0 thuis). Kunnen ‘die Adler’ daar dit seizoen opnieuw in slagen? Bij de fans leeft het voetbal alleszins. Het thuisduel tegen Chelsea zal in een volle Commerzbank-Arena plaatsvinden.

De Europese campagne van Eintracht Frankfurt heeft één van de meest fervente aanhangers van Duitsland opnieuw verenigd. Een opgeschort UEFA-verbod, voor vuurwerk in (Inter) Milaan, kon hen niet tegenhouden. Vijf jaar geleden veroverde de ‘SGE’, zoals de supporters zich graag noemen, de aandacht van de voetbalwereld toen ze met 12.000 fans naar een Europa League-groepswedstrijd in Bordeaux afreisden. Ook deze campagne brengt veel volk op de been, tot een vol uitvak in Cyprus toe. Het avontuur startte vorig jaar op 19 mei met een 3-1-overwinning tegen Bayern München in de bekerfinale. Daardoor mocht Eintracht Frankfurt rechtstreeks de groepsfase van de Europa League in.

“Alles veranderde toen we verrassend de bekerfinale wonnen ten koste van Bayern München. Door die overwinning is de hele stad verbonden geraakt met de club”, vertelde supporter Ari aan DW voor de dubbele confrontatie met Benfica. “Nu is bijna elke inwoner geïnteresseerd in voetbal en wil naar het stadion. Vooral de Europa League is geliefd.”

Eendracht aan de Main

Ari is al een fan sinds 1992 en maakte hoogtes en laagtes mee met Frankfurt. Nu de club Europees terug zo succesvol is, is de samenhorigheid groter dan ooit tevoren. “Iedereen wordt in het voetbalverhaal mee gezogen en ook de spelers komen na een gewonnen wedstrijd vieren met de supporters. Dat was in het verleden niet het geval. Zo hebben we een goede reputatie kunnen opbouwen naar de buitenwereld die ons toestaat met veel volk op verplaatsing te gaan.”

Die reputatie is vooral gekend door de vele choreo’s die de supporters doen. Met vlaggen over het hele stadion ontstaat een zogenaamde tifo. Dat was ook tegen Benfica het geval, met een verwijzing naar de Main-rivier waarnaast de stad is gelegen. ‘In het hart van Europa. Eendracht aan de Main. Alleen jullie moeten winnen vandaag, omdat wij allemaal van jou houden’, geven duizenden vlaggetjes weer als de spelers het veld opkomen. En ‘t is tevens het clublied van Frankfurt dat voor elke thuiswedstrijd wordt afgespeeld. “Daar willen we ons kenmerk van maken door zoveel mogelijk choreo’s te organiseren. Zeker in thuismatchen, op verplaatsing worden ze soms geweigerd, zoals in Donetsk bijvoorbeeld. Kort voor de aftrap moesten we al onze vlaggen inleveren. Ze vormen een uniek geheel en iedereen helpt er aan mee.”

"In the heart of Europe! Eintracht from the Main, only you should win today, because we all love you." (Eintracht Frankfurt's club anthem in a choreo)



Eintracht Frankfurt fans.

Europa League quarterfinals.

Crucial game.



This. Choreo.#SGEBenfica pic.twitter.com/Mkvbb4A2ig Felix Tamsut(@ ftamsut) link

Na het laatste fluitsignaal tegen Benfica stormden tientallen supporters vanuit de spionkop naar voren om zo dicht mogelijk bij het veld te geraken. Ze wilden hun plaats bij de laatste vier van de Europa League vieren. Terwijl de menigte, veelal in ontbloot bovenlijf, rondsprong en danste tegen de reclameborden, probeerden stewards zich tevergeefs te verzetten. Na een paar minuten gebeurde het onvermijdelijke: het reclamebord bezweek. De supporters konden wel aan de verleiding weerstaan om het veld te betreden.

Frankfurt fans are great. This is their own stadium lmaooo pic.twitter.com/QTxiuEv0Cd Joe 💭(@ jhftbl) link

Nochtans zag het er vorige week in het Estádio Sport Lisboa e Benfica in de 54ste minuut helemaal anders uit. De hattrick van jeugdtalent João Félix en een goal van Rúben Dias zorgden voor een 4-1-achterstand na nog geen uur spelen. Gonçalo Paciência kon milderen tot 4-2.

Filip Kostic werkte gisteren eerst een rebound af, hoewel hij buitenspel stond toen het eerste schot tegen de paal keerde. Maar in de Europa League is er geen VAR, dus kon de goal gewoon doorgaan. De 2-0 van Sebastian Rode was voldoende. ‘Die Eintracht’ kon nadien nog rekenen op enkele uitstekende reddingen van doelman Kevin Trapp die zo zijn ploeg naar de volgende ronde tegen Chelsea loodste. Spelers en fans vierden nadien samen met de mascotte, reuze-arend Attila, de kwalificatie.

Wellicht zullen ze tegen Chelsea als de underdogs worden gezien, maar ‘de Blues’ mogen ze zeker niet onderschatten. Frankfurt heeft niet alleen Benfica uitgeschakeld deze campagne, maar ook Inter Milaan en Shakhtar Donetsk werden opzijgezet. Voordien verloren ze geen enkel punt in groep H met Marseille, Lazio Roma en Apollon Limassol. Als enige vertegenwoordiger van Duitsland in het Europese voetbal dragen ze de reputatie en verantwoordelijkheid van een hele natie met zich mee. Frankfurt-Chelsea: 2 mei.

That's it! Eintracht Frankfurt are through to the Europa League semifinals after beating Benfica 2-0!



Eintracht Frankfurt's ultras are close to the pitch. Euphoria.



Brace yourself, London, these lot are coming.#SGEBenfica pic.twitter.com/Ky5seJe8Ch Felix Tamsut(@ ftamsut) link