De Bruyne en Man. City denderen voort: 'Citizens' pakken ticket voor volgende ronde na spektakelstuk tegen Mertens en co (2-4)

Bron: Eigen berichtgeving 0 AFP De Bruyne schotelde Sterling nog de 2-4 voor. Champions League & Europa League Manchester City heeft zijn ticket voor de achtste finales van de Champions League beet. De 'Citizens' dienden Napoli een eerste thuisnederlaag van het seizoen toe (2-4) en de Engelsen kunnen zo nog steeds een vlekkeloos rapport voorleggen. Rode Duivels Dries Mertens en Kevin De Bruyne maakten de negentig minuten vol en ze gaven ook allebei een assist.

Hoge pressing, Napoli-coach Maurizio Sarri én Pep Guardiola zijn er tuk op. En het was vooral Napoli dat dat ook in de praktijk kon brengen. Mertens en co zetten als bezetenen druk wanneer City de bal had -de Engelsen mochten onder geen beding hun voetbal spelen. Guardiola zag met lede ogen aan hoe zijn team regelmatig slordig balverlies leed, terwijl regisseur De Bruyne amper in het stuk voorkwam.

De tiffosi in een kolkend San Paolo zagen het graag gebeuren. En dan moest hét hoogtepunt van de eerste helft zelfs nog komen. Mertens, voor de match gehuldigd voor zijn 200ste wedstrijd in Napoli-loondienst, tikte de bal als een volleerde targetspits met buitenkantje rechts in de loop van Insigne, die het leer voorbij Ederson in de verste hoek deponeerde. "Een supersonische één-twee", klonk het op Twitter.

Insigne opens the scoring for #Napoli vs #MCFC! Brilliant combination with Mertens and a great finish! Deserved 1-0 lead. #SSCNCity #UCL pic.twitter.com/Y3jxr9WAMj Jason Foster(@ JogaBonitoUSA) link

REUTERS Insigne scoorde de 1-0.

City knokt zich in de partij

Guardiola ergerde zich te pletter langs de zijnlijn en De Bruyne stapelde de slordige passes op. Miste 'KDB' zijn maatje David Silva op het middenveld? De motor van de 'Citizens' sputterde, maar ze knokten zich gaandeweg dan toch in de partij. En met resultaat, want de Engelsen trokken met een 1-1 de kleedkamers in. Bij de eerste City-kans kopte Otamendi meteen raak en eigenlijk mocht Napoli zelfs blij zijn dat het niet op achterstand kwam. Een helft met twee gezichten waarin Mertens ook even naar zijn hamsting greep, maar 'Driesje' bleef op het veld.

Photo News Mertens zit Stones op de hielen.

Begraafplaats San Paolo

Een reactie van Napoli dan maar na rust? Neen, zo bleek. City gaf hen de kans niet. Twee minuten werden de Italianen bovendien andermaal afgetroefd in de lucht. Stones torende boven Maggio uit en via de lat kopte de verdediger van bijna 56 miljoen de 1-2 nét over de lijn. San Paolo had op deze Allerheiligen plots meer weg van een begraafplaats.

Een reactie kwam er daarna wél. Insigne maakte Danilo belachelijk met een dubbele kap, maar de knal van de pocketaanvaler stierf op de dwarsligger. City ontsnapte, maar net voorbij het uur was het wél raak. Sané greep te laat in op Albiol in de zestien en Jorginho zette de elfmeter om. De stadionspeaker in Napels kon weer aan de bak.

Photo News Mertens.

Napoli kon zijn wil weer opleggen na die treffer en ook Mertens kwam opnieuw aan de oppervlakte. Hij schotelde Callejon met een héérlijk doorsteekballetje de 3-2 voor, maar met Ederson pakte uit met een prima parade. En zo'n minuut later werd die save nog belangrijker, want na een vlijmscherpe counter maakte Agüero er 2-3 van. Voor de Argentijn zijn 178ste goal in City-loondienst, een clubrecord. In het absolute slot legde Sterling, op assist van De Bruyne, de 2-4-eindstand vast.

De koploper uit de Serie A kon niet meer scoren en blijft zo achter met amper drie punten uit vier wedstrijden. De Napolitanen hebben stilaan een mirakel nodig om ook na nieuwjaar nog in de Champions League te kunnen voetballen.

AFP De Bruyne viert met zijn ploegmaats.

