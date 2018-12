Club Brugge loot in 1/16de finales Europa League Salzburg, Genk ontmoet Slavia Praag YP/GVS

17 december 2018

13u30 2 Champions League & Europa League Club Brugge ontmoet in de 1/16de finales van de Europa League de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg en Racing Genk neemt het op tegen de Tsjechische bekerwinnaar Slavia Praag. Dat is het verdict van de loting in het Zwitserse Nyon.

Als niet-reekshoofd kreeg landskampioen Club Brugge hoe dan ook een zware dobber voor de kiezen. Onder meer Napoli, Inter, Sevilla, Chelsea en Arsenal waren de kandidaten, maar de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg kwam dus uit de trommel. Hoe dan ook een te duchten tegenstander. Vorig jaar bereikte het de halve finale van de Europa League, waar Marseille zich te sterk toonde. Dit seizoen namen ze eerst deel aan de voorrondes van de Champions League, maar in de play-offs waren ze nipt te klein voor Rode Ster. (2-2 thuis, 0-0 uit). In hun EL-groep pakten ze een perfecte 18/18, Leipzig, Rosenborg en Celtic waren hun concurrenten.

Genk had wél een beschermd statuut en staat voor een tripje naar Praag. Slavia veroverde vorig seizoen de Beker van Tsjechië en eindigde na Viktoria Pilzen tweede in de nationale competitie. Slavia Praag werd tweede in zijn EL-poule met amper één puntje minder dan Zenit en schakelde FC Kopenhagen en Bordeaux uit.

De heenwedstrijden worden op 14 februari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Racing Genk mag als reekshoofd eerst op verplaatsing spelen, Club werkt zijn heenwedstrijd thuis af.

Club Brugge 🆚 FC Salzburg

🥊 #UEL knockouts!

👉 Round of 32



Wat vinden jullie van onze tegenstander? 🔵⚫️ #UELDraw pic.twitter.com/jlK69SOn4n Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

De loting

Viktoria Pilzen - Dinamo Zagreb

• CLUB BRUGGE - Salzburg

Rapid Wien - Inter

• Slavia Praag - RACING GENK

Krasnodar - Bayern Leverkusen

FC Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Stade Rennais - Real Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio Roma - Sevilla

Feherbahçe - Zenit Sint-Petersburg

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica

Sporting CP - Villarreal

Op naar Tsjechië, op naar Praag! 💪💪💪 #krcgenk #uel #samengenk https://t.co/MTMkqiRVYt KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link