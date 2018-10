Zwak Valencia komt goed weg in Zwitserland, met dank aan Michy Batshuayi Redactie

23 oktober 2018

20u48 2 BSC Young Boys YOU YOU 1 einde 1 VAL VAL Valencia CF Champions League Valencia is op bezoek bij Young Boys Bern niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel. De Spanjaarden openden de score met dank aan Michy Batshuayi. In een zwakke tweede helft zorgde Bern ei zo na voor een stunt.

In de schaduw van Manchester United-Juventus mocht Michy Batshuayi met Valencia naar Zwitserland trekken. De Rode Duivel stond bij de Spanjaarden in de basis tegen Young Boys Bern en beschaamde het vertrouwen niet. Onze landgenoot speelde een nuttige wedstrijd en zorgde halverwege de eerste helft na een foutje in de thuisverdediging voor het openingsdoelpunt. Knap hoe ‘Batsman’ de doelman omspeelde. Vieren deed hij in de stijl van Connor McGregor. Valencia leek op weg naar een simpele overwinning.

Tot de tweede helft zou komen. Batshuayi en de zijnen kregen in Zwitserland geen poot aan de grond meer. Niet dat Bern zo oogverblindend voetbalde, maar kansen afdwingen lukte plots niet meer. Op de koop toe schoot Dani Parejo de thuisploeg te hulp met een onbesuisde penaltyfout. Hoarau koos het hoekje uit en liet Neto ter plaatse: 1-1.

Geen wake-up voor Valencia, want het was zelfs nog Young Boys Bern die dicht bij de zege kwam. Een late kopbal landde op de paal. Een troosteloze puntendeling dus, waarmee geen van beide ploegen echt opschiet. Voor Bern is de nul nu wel weg. Valencia heeft 2 punten.