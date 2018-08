Zus Ronaldo springt in de bres voor haar broer en gunt Modric trofee van 'Speler van het Jaar' niet MDB

31 augustus 2018

10u19

Bron: Instagram 0

Als twee honden vechten om een been, gaat Luka Modric er mee heen. Cristiano Ronaldo en Mo Salah beten gisterenavond tijdens de Champions League-loting beiden in het zand voor de trofee van UEFA Speler van het Jaar. Daarmee werd de beste speler van het afgelopen seizoen op de Europese voetbalvelden bekroond. Dat het de Kroaat was die met de prijs mocht pronken, ging er bij Katia Aveiro niet meteen in. De zus van Cristiano Ronaldo uitte haar ongenoegen op de sociale media. Op haar Instagram Story plaatste ze een foto met de statistieken van 'CR7' en Modric.

In twaalf wedstrijden scoorde Ronaldo namelijk vijftien keer en gaf hij drie assists terwijl Modric in hetzelfde shirt van Real Madrid in elf wedstrijden één keer scoorde en één assist gaf. "Trek jullie conclusies", voegde zus Katia er nog aan toe. CR7 kreeg wel de prijs van de beste aanvaller, Modric ging ook met de trofee voor de beste middenvelder aan de haal. Met Kevin De Bruyne (7de) en Eden Hazard (9de) eindigden er twee Belgen in de top tien.