Zus Cristiano is ziedend na rood Ronaldo: "Er zal een hoge prijs betaald worden voor deze tranen. De schande van het voetbal" Hans Op de Beeck

20 september 2018

08u05 2 Champions League Katie Aveiro, de zus van Cristiano Ronaldo, heeft zwaar uitgehaald na de rode kaart voor haar broer gisteravond in Valencia. Juventus-trainer Allegri van zijn kant pleit voor de invoer van de VAR in de Champions League - nog slechts een kwestie van tijd.

Het debuut van Cristiano Ronaldo (33) in de Champions League voor Juventus heeft nog geen halfuur geduurd. Volgens scheidsrechter Felix Brych, die daarvoor raad was gaan vragen bij zijn lijnrechter, werkte CR7 zijn tegenstander Jeison Murillo eerst foutief tegen de grond. Vervolgens graaide Ronaldo ostentatief naar de haren van Murillo, maar trok zijn hand net op tijd terug. Alsof hij eraan wilde trekken. Daarbij suggereerde Cristiano dat het om een schwalbe ging. In tranen verliet Ronaldo het veld, tot jolijt van de thuisfans in het Mestalla. Het ervaren Juventus trok vervolgens met z'n tienen toch nog aan het langste eind dankzij twee penaltygoals van Pjanic.

De standaardsanctie voor zo'n fout is twee matchen, waardoor Ronaldo niet alleen de thuismatch tegen Young Boys Bern mist -niet meteen een ramp- maar ook de trip naar Old Trafford en het weerzien met zijn ex-club Manchester United. In het slechtste geval, de UEFA beslist de komende dagen, worden het zelfs drie matchen en mist Cristiano ook de terugmatch tegen de 'Mancunians' in Turijn. Al is de kans groot dat Ronaldo en Juventus in beroep zullen gaan tegen die straf.

Op de sociale media werd de rode kaart natuurlijk druk becommentarieerd. De strafste reactie kwam uit het kamp van Cristiano, van zijn zus Katie. Zij haalde op Instagram zwaar uit naar de scheidsrechters. "De schande van het voetbal. Gerechtigheid zal geschieden. Ze willen mijn broer vernietigen, maar God slaapt nooit. Er zal een hoge prijs betaald worden voor deze tranen. Ze willen je kapot maken, maar daarin zullen ze niet slagen."

"De videoscheidsrechter (VAR) had de gecontesteerde rode kaart voor Cristiano Ronaldo geannuleerd". Dat is de stellige overtuiging van Juventus-trainer Massimiliano Allegri. "In dit soort situaties hadden videobeelden kunnen helpen. Dan had de arbitrage kunnen zien dat het geen rode kaart waard was", zei hij na afloop. De UEFA heeft de VAR in de Europese clubcompetities om diverse redenen nog niet ingevoerd, al lijkt dat nog slechts een kwestie van tijd. "We speelden zeer goed met Ronaldo, maar na zijn rode kaart konden we de wedstrijd toch blijven dicteren", concludeerde Allegri. "We hebben daardoor verdiend gewonnen."

"Ik weet niet wat die scheidsrechter heeft gezien, maar het ging om een normaal duel. Ronaldo wilde zich alleen maar bevrijden", was de mening van ploegmaat Leonardo Bonucci.

Het was voor Ronaldo zijn eerste rode kaart in de Champions League, in 154 wedstrijden. De aangeslagen Portugees, die al vijf keer de Beker met de Grote Oren won, werd voor de elfde keer in zijn loopbaan uit het veld gestuurd.

