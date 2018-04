Zoveel vuur, zoveel stijl: Manchester City omvergeblazen door de passie van Klopp Kristof Terreur in Liverpool

04 april 2018

23u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League De hand ging op de borst, de handen op mekaar. Een stadion kolkte zoals in vervlogen jaren. Jurgen Klopp kreeg het sfeertje dat hij wou, het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. Liverpool deelde Manchester City een djoef uit van jewelste. Wat een schok!

Er hing elektriciteit in de lucht. Bengaals vuur vormde een zee van rode mist. Er vloog een flesje door een ruit van de spelersbus van Manchester City. Er was lawaai. Veel lawaai. Europese avonden op Anfield klinken anders dan uitjes in de Premier League. De volumeknop gaat dan fors omhoog. Zonder dagjesmensen met selfiesticks, met de echte rauwe Liverpudlians in de tribune, wordt het theather een rock ’n rollarena. Het heavy metalvoetbal van Jurgen Klopp met immens veel druk vooruit, de gegenpressing, begeleid door een extra stel bassen en drums. Bring the noise!

