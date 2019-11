Zorgen om de enkel van Eden Hazard na wilde ingreep Meunier: hij loopt op krikken en ging naar ziekenhuis SK / MGL / KT

23u35 2 Real Madrid RMA RMA 2 einde 2 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Een kwestie van weken eerder dan van maanden. Zijn enkel is niet gebroken, maar uit voorzorg onderging Eden Hazard dinsdagnacht toch bijkomende onderzoeken in het universiteitshospitaal van La Moraleja. Hij pikkelde er op krukken binnen, maar was er snel weer buiten. Vandaag moet blijken hoe ernstig de trap is na de wilde ingreep van Thomas Meunier. Van je vrienden moet je het hebben.

Bij Real Madrid zijn ze er toch niet helemaal gerust in. De verdraaide enkel baart zorgen. Onderzoeken zulen moeten uitwijzen of de ligamenten zijn geraakt, in het erste geval gescheurd na die wilde ingreep van Thomas Meunier. De Rode Duivel verliet met pijnlijke grimas het Bernabéu op krukken en de eerste berichten zijn weinig optimistisch.

Woensdag worden er nieuwe scans genomen, maar binnen de club heerst grote ongerustheid. Meunier zocht zijn landgenoot na de match nog op, maar nadien werd Hazard uit voorzorg naar het hospitaal gevoerd. De enkel is niet gebroken - dat is het goede nieuws. Een medische update volgt vandaag. Zidane over de blessure: “Het baart ons zorgen. Hij heeft ook nog wat pijn. Ik vrees dat het meer is dan louter een lichte verstuiking. Hopelijk niets echt erg.” Net nu hij zijn beste niveau lijkt te vinden, staat hij mogelijk een tijdje aan de kant.

In het ziekenhuis ging hij, joviaals als hij is, nog op de foto met een supporter. De pijn viel op dat moment al best mee.

Het leek nochtans een makkelijke avond te worden voor Real Madrid. Na een dik kwartier op voorsprong en overwicht op een zwak en inspiratieloos PSG. Benzema zorgde een kwartier voor tijd met de 2-0 voor zekerheid, toch? Maar Mbappé en Sarabia keerden de wedstrijd in twee minuten helemaal om. Bij de Parijse gelijkmaker was er slechte communicatie tussen Varane en Courtois, waardoor de doelman er niet goed uitzag. In blessuretijd trapte Bale nog tegen de paal. Zo pakt PSG zeker de groepswinst en moet Real tevreden zijn met een tweede plaats in de groep.

