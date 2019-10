Zonder De Bruyne boekt Manchester City eenvoudige zege tegen Dinamo Zagreb Redactie

Zonder Kevin De Bruyne boekte Manchester City een simpele zege tegen Dinamo Zagreb. The Citizens waren heer en meester, maar namen pas afstand na een goal van invaller Sterling. Foden nam in blessuretijd alle twijfels weg: 2-0. De club uit Manchester staat met zes punten op kop in groep C, Zagreb en Shakhtar Donetsk delen de tweede plek. Atalanta met Castagne is laatste met nul punten.

Het is pas de tweede keer dat City haar eerste twee matchen op het kampioenenbal weet te winnen. Twee jaar geleden ging Feyenoord (4-0) en Shakhtar Donetsk (2-0) voor de bijl. Het duurde wel langer dan een uur eer de troepen van Pep Guardiola afstand konden nemen van de Kroatische kampioen. De invaller deponeerde een scherpe voorzet van Mahrez in doel. De Britse tgv is de vierde City-speler die trefzeker is op het miljardenbal in vijf verschillende seizoenen. Sergio Agüero (8 seizoenen), Yaya Touré (5) en David Silva (5) gingen hem voor.

Zagreb kreeg maar weinig klaar, in blessuretijd nam Phil Foden, op assist van Man van de Match Sterling, alle twijfel weg. City staat zo autoritair op kop, Zagreb en Shakhtar Donetsk delen de tweede plek. Atalanta met Castagne is de hekkensluiter.

De Bruyne blesseerde zich zaterdag tegen Everton. Een kwartier voor tijd moest de smaakmaker van de Premier League met een grimas naar de kant. Bij City hoopten ze hem klaar te stomen voor de clash tegen Wolves komend weekend, maar gaan ze ervanuit dat hij zeker twee matchen aan de kant. Ook voor de interlands tegen San Marino, binnen 10 dagen, en de verplaatsing naar Kazachstan zal hij mogelijk af moeten zeggen. “Het is een kleine blessure”, zegt Guardiola. “Geen zware.”