Zoekt Ronaldo andere oorden op? "Het was erg leuk om in Madrid te zijn" GVS

26 mei 2018

23u10

Bron: BeIN Sports 0 Champions League Meteen na zijn derde triomf in de Champions League uitte Cristiano Ronaldo enkele bizarre quotes bij beIN Sport. Verlaat hij Real Madrid?

"Het belangrijkste was om te winnen", aldus de Portugees meteen na het laatste fluitsignaal. "Of dit project bij Real met mij moet verder gaan? Nu moeten we vooral genieten en binnen enkele dagen richt ik mij tot de fans die al die jaren aan mijn zijde stonden. Het was erg leuk om in Madrid te zijn."

"Dat klinkt als een afscheid?", aldus de interviewer. "Ik zal binnen een paar dagen een antwoord geven", herhaalde Ronaldo. "De toekomst is nu niet belangrijk, we hebben zonet geschiedenis geschreven." Wordt ongetwijfeld vervolgd.