Zo straf is de stunt van Ajax Redactie

06 maart 2019

00u01 0 Champions League Omdat u nooit genoeg kan weten over de historische prestatie van Ajax. Ook dít was ‘Het wonder van Madrid’.

• Voor het eerst sinds 2009-2010 - uitgeschakeld door Olympique Lyon - haalt Real Madrid de kwartfinales van de Champions League niet.

• Real liep tegen zijn strafste nederlaag in de knock-outfase van een Europese bekercompetitie aan.

• Pas voor de tweede keer ooit verloor Real in eigen huis met drie goals verschil. De vorige keer dateert van 12 december 2018 toen het met 0-3 van CSKA Moskou verloor in de groepsfase van de Champions League 2018-2019.

• Real liep tegen zijn zevende thuisnederlaag van het seizoen aan. Het is van 1999-2000 geleden dat dit nog eens gebeurd is, en het seizoen is nog niet gedaan.

• Ajax is pas de tweede ploeg die Real uitschakelt na de heenwedstrijd thuis te hebben verloren. Het Deense Odense deed het de Amsterdammers voor in de 1/8ste finales van de Uefa Cup 1994-1995: 0-2-uitzege in return na 2-3-thuisverlies in heenmatch.

• Ajax is de eerste ploeg die doorstoot in de knock-outfase van de Champions League de heenwedstrijd thuis met 1-2 te hebben verloren. In de acht vorige gevallen lukte het de eerste thuisspelende ploeg niet om te stunten in de return.

• Ajax scoorde voor het eerst sinds 19 april 1995 - 5-2 tegen Bayern München - meer dan drie goals in een CL-knock-outmatch.

• Ajax scoorde voor het eerst sinds 19 september 1979 - 1-8 tegen HJK Helsinki - meer dan goals in een uitwedstrijd in de knock-outfase van de Europese Beker voor Landskampioenen.

• Real incasseerde pas voor de derde keer vier goals in een Europese thuismatch na het 2-4-verlies in de CL tegen Bayern München op 29 februari 2000 en de 3-4-nederlaag in de CL tegen Schalke 04 op 10 maart 2015.