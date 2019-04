Zo hard zat De Bruyne in de put na zijn “masterclass”, tot Vertonghen hem kwam troosten KTH/YP/GVS/ODBS

18 april 2019

16u04 9 Champions League In de zinderende Champions League-pot tussen Manchester City en Tottenham leverde onze Kevin De Bruyne een glansprestatie af. Niet alleen met drie assists, ook omwille van wat u níet zag op uw beeldbuis. De buitenlandse media haalden alvast weer de superlatieven boven.

Manchester City: 4, Tottenham: 3. Desondanks werd de club uit Manchester uit het kampioenenbal geknikkerd. Maar aan Kevin De Bruyne lag het niet. Aangever van drie goals, maar ook naast het pure voetbaltechnische een onmisbare schakel. Want wat u niet zag op de beeldbuis: ‘Kev’ die na de tweede van Son, na tien minuten, beide armen driftig op en neer wuifde. Hij maande aan tot kalmte. Hoofd erbij houden. Hij gooide er nog een applaus en wat oppeppende woorden achterna. Niet Vincent Kompany, de Belg met de aanvoerdersband strak op de biceps, voerde na de vroege dreun het hoge woord. Wel Kevin De Bruyne, de meest invloedrijke tussen de lijnen. Maakt deel uit van het rijpproces. Een metamorfose die hij geleidelijk aan heeft ondergaan, daarbij gestuwd door Pep Guardiola, die niet nalaat zijn aanvoerderspotentieel te benutten. De Bruyne is een leider geworden. In woorden en daden. Let me talk. Ze luisteren.

De Bruyne is de vertaler van Guardiola tussen de lijnen. De man die de ideeën van zijn trainer op de mat omzet. Uitvoerder, aanjager en denker

Wat u evenmin zag op televisie: Guardiola die na de gelijkmaker van Bernardo Silva (2-2) Kevin De Bruyne naar zijn dug-out riep. Vingertjes gingen omhoog. Handjes draaiden. Er moest tactisch iets worden bijgestuurd en regulars op wedstrijden van Man City weten dan wie het eerste aanspreekpunt is van de trainer. De Bruyne is de vertaler van Guardiola tussen de lijnen. De man die de ideeën van zijn trainer op de mat omzet. Uitvoerder, aanjager en denker. Het volstond echter niet voor glorie.

Wat u niet zag op tv: Vertonghen en Alderweireld die Kompany moed in spraken. Tristesse, empathie en vreugde in een beeld. En De Bruyne, die na het laatste fluitsignaal als enige speler van de thuisploeg verslagen op de bank bleef zitten. Uiteindelijk kreeg ook hij troostende woorden te horen van Vertonghen.

Het ontging ook de buitenlandse media niet dat de Rode Duivel een dijk van een wedstrijd speelde. The Daily Mail pakte uit met een verbluffende score van 9,5/10. “De architect was in bloedvorm en toonde enkele fases van zijn uitzonderlijke kwaliteiten. De Bruyne is bij City dé man voor de grote wedstrijden.” Sky Sports deelde een half puntje minder uit, maar was even lovend. “Speelde schitterend. Was de ‘restaurateur’ van het team nadat hij in de heenmatch verrassend op de bank begon. Genoot van z’n uitval naar de rechterflank, waar hij de ruimte zocht en met twee gekke openingen voor evenveel assists zorgde. Een briljante derde assists volgde op het uur. Verdient het niet om de Champions League te moeten verlaten.”

Ook The Guardian strooide met lof. “Prachtig én plunderend. Drie assists, één heerlijke cross richting Sterling en een knappe pass voor Agüero. 9/10!” Manchester Evening News knikte instemmend. “Die assists op Sterling en Agüero waren beauty’s van de bovenste plank. Keer op keer stuwde hij City naar voor.

Maar ook in Frankrijk genoten ze van ‘King Kev’. “De Bruyne kent een moeilijk seizoen, maar gisteren toonde de Belgische international zijn enorm talent”, klinkt het bij Le Figaro. “Hij is alomtegenwoordig en maakt constant het verschil. Indrukwekkend en uiterst efficiënt.” L’Équipe sprak van een “sprankelende De Bruyne, die zowel met zijn beweeglijkheid als nauwkeurigheid vernieling zaaide.”

Tot slot kon ook Voetbal International amper de ogen geloven. De titel sprak boekdelen: “Kameleon Tottenham ontsnapt bij grote De Bruyne-show.” Het Nederlandse tijdschrift strooide gretig met bloemetjes. “De Bruyne leverde een van de beste individuele optredens van dit Europese seizoen af.”

Ook in elftal van de week

Kevin De Bruyne werd trouwens ook opgenomen in het elftal van de week na de terugwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League. Met Raheem Sterling (2 goals) en Sergio Aguëro (1 goal) kregen nog twee ploegmaats van KDB een plaats in de ploeg van de week. Son (2 goals) is de enige Tottenhamspeler in het team.

Liverpool, dat Porto overklaste, is met vier spelers (Alexander-Arnold, Mané, Salah en Van Dijk) het best vertegenwoordigd. Barcelona, de boeman van Manchester United, wordt vertegenwoordigd door Alba, Ter Stegen en Messi. Ajax, dat met knap voetbal Juventus uit het toernooi knikkerde, heeft opvallend genoeg geen enkele speler in het team van de week.

Ploeg: Ter Stegen - Alba, Van Dijk, Alexander-Arnold - De Bruyne - Sterling, Mané, Son, Salah - Agüero, Messi