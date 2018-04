Zo groot is het respect voor cultheld Buffon: een buiging van Marcelo voor de match, een knuffel van Ronaldo erna Hans Op de Beeck

12 april 2018

11u33 7 Champions League Ondanks de bijzonder pijnlijke exit voor Juventus gekoppeld aan zijn rode kaart, is de legende rond Gigi Buffon (40) er na gisteravond nog wat groter op geworden. Nog meer cultheld. In wat meer dan waarschijnlijk zijn laatste Champions League-match ooit was, pakten zelfs de tegenstanders van de Italiaanse goalie uit met bijzonder mooie blijken aan respect.

"Zal dit mijn laatste match ooit worden in de Champions League?" Een vraag die Buffon voorgeschoteld kreeg in de aanloop naar de return in Madrid. Ik oktober vorig jaar had Buffon gezegd dat hij op het einde van het seizoen de schoenen aan de haak zou hangen, tenzij Juventus de Champions League zou winnen. "Dat is een mogelijkheid, maar het belangrijkste is dat het niet mijn laatste match is voor Juventus", was het antwoord van Buffon, een beetje naar analogie met wat Iniesta, die legende van Barcelona, een dag eerder overkwam in Rome . De Oude Dame ligt in een tweestrijd met Napoli in de pole om voor de zevende opeenvolgende keer de scudetto te pakken, terwijl het op 9 mei de finale van de Coppa Italia speelt tegen Milan.

Maar het zag er ook gisteravond nog lang goed uit voor Juventus. Mooi ook, voor Buffon. Die kreeg al tijdens de opgooi door scheidsrechter Oliver een prachtig eerbetoon van Marcelo. In plaats van een hand te geven, boog de Braziliaanse gelegenheidskapitein van Real eerbiedig het hoofd terwijl hij de handen tegen elkaar hield. Een fantastisch gebaar, om een lachende Buffon daarna een zoen te geven en even intens vast te pakken. (lees hieronder verder)

Toen Blaise Matuidi er na 61 minuten 0-3 van maakte, werd de kans plots groot dat het niet de laatste match van Buffon op het kampioenenbal zou worden. En de keeper steeg net als heel Juve ook enkele keren boven zichzelf uit, met onder andere een knappe redding op een schot van Isco. Tot die voor Juventus vermaledijde slotminuut, waarin Oliver een lichte penalty toekende aan Real. Buffon gaf de Engelse ref een por en schold hem uit voor het vuil van de straat. Wat betreft mogelijk zijn laatste actie in de Champions League, eentje die kan tellen. Zijn eerste uitsluiting in 117 Champions League-duels. Toen Buffon na de match de pers te woord stond en Oliver met de grond gelijk maakte, bleek nog maar eens hoe groot het respect is voor de keeper. Terwijl Ronaldo, net de killer van Juve, voorbij liep in de 'mixed zone' stopte die om Buffon een oprechte knuffel te geven.

Il fantastico abbraccio tra Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo in mixed zone 🎙 al termine di Real Madrid-Juventus 👏🏻 #UCL #RMJuve #SpazioJ

(Video di @nicolafrega) pic.twitter.com/LKtEbqUHJV — SpazioJ (@Spazio_J) 11 april 2018

Op zijn palmares staan tien scudetto's, drie Coppa Italia's en, in 173 caps voor Italië, de wereldtitel in 2006. Maar bovenal zal Buffon straks herinnerd worden als die doelman met tonnen charisma die niet alleen dankzij zijn talent het respect van de hele voetbalwereld genoot. Grazie, Gigi.

Cristiano & Buffon in the press mixed zone after the game...🤜🤛 Een foto die is geplaatst door null (@rldesignz) op 12 apr 2018 om 01:25 CEST