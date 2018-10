Zo belangrijk is Nainggolan voor dit Inter Niels Vleminckx

04 oktober 2018

11u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League "Hij was goed", zei Inter-coach Spalletti over de prestatie van Radja Nainggolan tegen PSV. Een analyse van wat de Ninja bijbrengt.

Raket

't Is een open deur intrappen, maar: Nainggolan heeft een serieus afstandsschot in zijn voeten. Na respectievelijk dertig en negentig seconden had de middenvelder al twee keer van ver op doel geknald. In totaal zou de ex-Rode Duivel maar liefst vijf keer van aan de rand van de zestienmeter schieten. Een enorm wapen in wedstrijden waarin details het verschil maken. Zijn goal is daarin het beste voorbeeld. 'Classic' Nainggolan: een botsende bal beheerst maar krachtig in de benedenhoek droppen. Raket Ninja legde mee de basis van de zege tegen PSV.

Hoog druk zetten

Spalletti wilde Nainggolan erbij in de zomer omdat hij weet hoe belangrijk de middenvelder kan zijn voor het soort voetbal dat hij wil brengen. Cruciaal: op de gepaste momenten hoog druk zetten. Dat kan Nainggolan als de beste. Nachtclubs of sigaretten? Het loopvermogen van de Antwerpenaar blijft indrukwekkend. Zijn tactische intelligentie was tegen PSV te zien. Door hoog bij te sluiten bij spits Icardi, kon Inter met twee spelers druk zetten op de centrale spelers van de Nederlandse verdediging. Daarom heroverde Nainggolan niet veel ballen, maar de PSV-defensie werd op die manier wel geregeld gedwongen tot lange ballen of onzorgvuldig inspelen. Nainggolan is geen traditionele nummer tien, maar maakt zich op die positie wel ongelooflijk nuttig.

Grinta

Nainggolan gaf in de mixed zone nogmaals toe dat AS Roma verlaten niet meteen zijn eigen keuze was - Financial Fair Play, weet u wel? Maar op vlak van werkethiek op het veld kan hem alvast niets verweten worden. De grinta waarmee de middenvelder speelde, was indrukwekkend. "Ik heb mijn eergevoel. Waar ik ook ben, ik doe mijn uiterste best."

Zijn coach had hem op voorhand op scherp gezet. Dat hij "meer verwachtte" van Nainggolan. De middenvelder grijnsde: "Fysiek gaat het beter en beter. Ik ben nog niet op m'n top, maar ik doe m'n best om het team met mijn ervaring te helpen."

En de Rode Duivels?

In de mixed zone vroeg de Nederlandse pers naar zijn beoordeling van PSV ("ze missen nog wat ervaring"), de Italianen peilden naar zijn conditie ("Ik zit nog niet op m'n top, maar ik doe mijn best om het team te helpen met mijn ervaring"). Uiteraard kwam ook een vraag over de nationale ploeg ter sprake. Maar Nainggolan is dezelfde mening als de meeste voetbalfans toegedaan: de discussie mag stoppen.

"We kunnen er niet over blijven doorgaan." Nu telt er maar één ding. "Inter."