Zit het geheim in de haren? Na de kapper moet de barbier Hazard helpen schitteren tegen Barça Kristof Terreur in London

20 februari 2018

10u46

Bron: HLNinEngeland 5 Champions League Een boodschap door de beeldbuis naar de wereld, eentje naar Madrid. Eden Hazard (27) staat tegen FC Barcelona voor zijn eerste Galáctico-auditie: een match die mogelijk mee zijn toekomst uitstippelt. Het verschil tussen groot en groots. Zegt hij zelfverzekerd: "Ik ben klaar om te schitteren." De barbier moet daarbij helpen.

Flashback naar 12 augustus 2013, Crowne Plaza Hotel in Diegem. Zorgeloze Rode Duivels verzamelen voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland. Toch zit er eentje met een probleem: Eden Hazard. Hij woont nog maar pas in Londen en omdat hij nauwelijks Engels spreekt, is hij nog niet naar de kapper durven gaan. Zijn haar is te lang. Dus vraagt hij Serge Borlée, de man die alles fikst bij de nationale ploeg, of die geen coifeur kan regelen. En of hij in een adem ook toestemming wil vragen aan Wilmots. Die reageert zoals verwacht:`T'es fou? Pas de question!'

Op impulsieve uitspraken en beslissingen durft Wilmots later wel eens terugkomen. Zo ook met de kapperskwestie. Tijdens het avondeten fluistert hij Borlée in: "Laat die kapper maar komen. Zie hem daar zitten. Zijn haardoos is geen zicht.' Borlée neemt zijn GSM en huurt Michel Sfaxi, een bekende Brusselse kapper. Hij zou in de campagne naar het WK in 2014 uitgroeien tot een talisman. Elke dinsdag installeert hij zich in het hotel van de Duivels, waar hij zo'n twintig spelers onder handen neemt. En sinds hij langskomst, verliezen de Duivels geen enkele officiële match meer. Voetballers en hun bijgeloof.

The new Cobham barber, you have to trust your family. Good job 👍🏻 @davidluiz_4 but please my friends don’t try this at home! #cobhamstyle #family Een foto die is geplaatst door null (@hazardeden_10) op 04 dec 2017 om 16:26 CET

Flash forward naar 19 februari 2018. Op de laatste training voor de kraker tegen FC Barcelona verschijnt een frisgeschoren Eden Hazard. Zo zie je hem zelden. Liefst verbergt hij zijn 'babyface' onder stoppels of een beginnend baardje, maar sinds gelegenheidsbarbier David Luiz hem begin december voor Atlético onder handen nam, is er iets beginnen broeien. De dag erop speelde Hazard een van zijn beste Champions League ooit, dribbelend in tuin, en bezorgde hij zijn team alsnog een punt met de late gelijkmaker. Voor een rol als redder in nood vanavond tegen Barça wil Hazard gerust zijn stoppelbaard opofferen. Alle beetjes helpen. Ook in het hoofd.

De Eden-bot

Voor de belangrijkste match van het seizoen zette Chelsea zijn beste speler achter de microfoon. Na bijna zes jaar in Engelse loondienst maakte Hazard pas gisteren zijn debuut op een Champions Leaguepersconferentie. Dat het zolang heeft geduurd lag in de eerste plaats aan zijn bric-à-brac Engels, maar ook omdat ze hem kennen. Een speelvogel die in zijn discours graag enkele kwinkslagen smokkelt. De persafdeling van Chelsea had zijn vleugels netjes bijgeknipt. Hazard was beleefd, vriendelijk, maar er klonk toch enige nervositeit in de stem. De stand-upcomedian zat in een keurslijf met als enige opdracht niets verkeerd te antwoorden. De Eden-robot. Tussen de clichés door zat een passage die recht uit een kleedkamerspeech zou kunnen zijn geknipt. Zonder geschreeuw dan. Hazard: "Voor deze topmatchen spelen we voetbal. We zijn Chelsea. We zijn de kampioen van Engeland. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn klaar om de strijd aan te gaan, we kunnen hen kloppen. Laten we ervoor gaan."

Ook hijzelf. De dubbele confrontatie met Barcelona heeft hij op zijn iPhone met prioriteitssymbool aangevinkt. De halve finale in de Champions League, in 2014 tegen Atlético, was niet van dezelfde magnitude als deze. Zijn grootste ooit. De wereld kijkt straks mee, Madrid ook. 't Is zijn Galáctico-auditie. Real heeft de Rode Duivel als een van de mogelijke targets aangestipt voor komende zomer, maar een eindbeslissing is nog niet genomen. Schitteren tegen aartsrivaal Barcelona kan hem een stapje dichter bij zijn droomtransfer brengen. Puntenbak vullen en zijn plaats claimen op het grootste podium. In Engeland heeft hij niets meer te bewijzen, in Europa nog alles. Daar zit de instabiliteit en de beperktere werelduitstraling van zijn werkgever voor iets tussen, de eigen wisselvalligheid evenzeer. Groot is Hazard al, groots nog niet, ondanks een overvloed aan talent.

Hij weet wat er op het spel staat. Now or never. Een miljoenentransfer naar Spanje of Europese glorie met Chelsea zetten hem pas echt tussen de allergrootsten. Galáctico. "Ik denk dat ik me in zulke matchen kan tonen", zei Hazard. "Dat probeer ik elke week in de Premier League. Dit jaar speelde ik enkele goeie wedstrijden in de Champions League: uit bij Atlético, Roma thuis, hier tegen Atlético. Tegen de besten van de wereld wil je schitteren. Als ik bij de beste spelers ter wereld wil horen, zal ik een topmatch moeten spelen." Met Lionel Messi vergelijkt hij zichzelf niet. "Die speelt op een andere planeet", vertrouwde hij ons eerder deze maand toe. Hij kent zijn plaats.

Gelukkig

Rond de onvermijdelijke vraag, die over Real Madrid, dribbelde hij met een standaardantwoord. Robot op dreef. Het achterste van de tong zal hij niet laten zien. Tuurlijk zit hij met Real in het achterhoofd. Hazard: "Laten we eerst maar tegen Barcelona spelen. Ik ben hier nu al zes jaar. Ik lig nog twee jaar onder contract. Ik ben gelukkig hier, mijn familie ook. Ik denk niet te veel aan de toekomst. Die kan je toch niet voorspellen." Langs hem knikte perschef Richard Wilson tevreden. Bommetje ontmijnd.

Of toch voor even. Bij een geslaagde eerste auditie komen de vragen vanavond opnieuw. Hoe zat dat nu weer met Real en die Spaanse droom, Eden? Barbier Luiz slijpt zijn mes.