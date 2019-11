Zij missen match tegen Real: Diatta trekt shirt uit na goal, Mata trapt cornervlag kapot MGL

26 november 2019

De goal van Krépin Diatta zorgde voor een immense ontlading bij Club Brugge. Maar dat had ook enkele minder aangename gevolgen. In alle euforie trok Diatta z’n truitje uit. De Senegalees had net daarvoor z’n eerste gele kaart gepakt en kreeg voor z'n viering een tweede geel karton onder de neus geduwd. In diezelfde viering trapte Clinton Mata de hoekschopvlag doormidden. Ook dat betekende een tweede gele kaart voor de Angolees, waardoor hij samen met Diatta naar de kleedkamer mocht. Beide spelers missen zo de laatste groepsmatch tegen Real Madrid.

“Jammer van die rode kaarten”, vertelde aanvoerder Hans Vanaken na de wedstrijd. “Krépin trok zijn truitje uit ‘in het moment’... Da’s een spijtige zaak. En Clinton heeft blijkbaar de cornervlag kapot getrapt. Het is Jammer dat ze er niet bij zijn tegen Real, want het zijn belangrijke spelers. Maar onze kern is groot genoeg om dat op te vangen.”