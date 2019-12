Ziet Real-trainer straks Vanaken een ‘Zidanneke’ doen? “De ontvangst in Brugge is me altijd bijgebleven” ODBS

11 december 2019

11u42

Bron: Club Brugge 0

“Er kan maar één speler de Gouden Schoen 2019 winnen: Hans Vanaken”, dixit Vincent Mannaert op de vooravond van Club Brugge - Real Madrid. De Gouden Schoen van 2018 is dit jaar alvast, naast een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels, een nog completere speler geworden. Inclusief technische hoogstandjes, waaronder de zogenaamde Zidane-dribbel, de trainer die Club en Vanaken vanavond op de bezoekende bank verwelkomen.

LEES OOK IN HLN +. Onze chef voetbal over komst van de aristocratie van het Europese voetbal: “Koninklijke mag je niet laten genieten”

'Zizou’ bedankte Club op de traditionele persconferentie de dag voor de match trouwens. In 2015 woonde hij in het kader van zijn trainerscursus een trainingsdag van Michel Preud’homme bij. Als toenmalige coach van Real Madrid B een dagje in de leer bij blauw-zwart, geflankeerd door medestudenten Makelele en Sagnol. “Een mooie herinnering”, lachte Zidane. “Diverse clubs heb ik bezocht, maar de ontvangst in Brugge is me altijd bijgebleven.”