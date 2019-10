Zieke Courtois beleeft sombere eerste helft en blijft aan rust binnen met maagklachten GVS

01 oktober 2019

Pech voor Thibaut Courtois. Zijn optreden in het Champions Leagueduel tegen Club Brugge duurde amper één helft. Courtois kampte na het avondeten met buikloop, had koorts en voelde zich duizelig. Een wissel aan de rust was logisch. Courtois had zich dan al twee keer moeten omdraaien, evenveel keer was een onorthodoxe Dennis de boeman.

Zo slaagt Courtois er maar niet in om de kritiek voorgoed het hoofd te bieden. De Rode Duivel slikte nu 13 tegengoals in 7 Europese matchen. Ter vergelijking: Keylor Navas - die intussen bij PSG andere oorden opzocht - had daar 16 duels voor nodig.