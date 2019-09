Zidane passeert Gareth Bale en James Rodríguez voor duel tegen Club Brugge GVS

30 september 2019

Gareth Bale en James Rodríguez hoeft Club Brugge al niet te vrezen. De Welshman en Colombiaan worden gepasseerd door Real Madrid-coach Zinédine Zidane. De relatie tussen Bale en Zidane is al even verzuurd, maar de snelle winger maakte wel al vier keer de negentig minuten vol in La Liga. Ook James maakte al 244 minuten in de hoogste Spaanse klasse, maar zal blauw-zwart dus eveneens geen pijn doen.

Hieronder vindt u de 19 namen van Real Madrid

📝 ¡Nuestros 19 convocados para el partido contra el @ClubBrugge! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/5j1eYnKgqX Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link