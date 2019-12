Zidane: “Moeten geduldig zijn met de blessure van Hazard” Redactie

10 december 2019

19u45 0 Champions League Zinédine Zidane gaf vanavond zijn persconferentie op Jan Breydel. De Real-coach ging daarbij ook in op de blessure van Eden Hazard.

“We moeten geduldig zijn met de blessure van Hazard”, aldus Zidane. “In het begin dachten we dat het niet zo ernstig zou zijn. Uiteindelijk is hij langer buiten strijd dan voorzien. Ik hoop dat hij snel terug is, want we hebben hem nodig.”

Zidane betoonde ook respect voor Club, dat het de ‘Koninklijke’ in de heenmatch (2-2) erg moeilijk maakte. “In Madrid werden we geconfronteerd met een tegenstander die direct in de match zat, in tegenstelling tot ons. Hier wordt het een heel andere wedstrijd, met wellicht heel wat andere spelers op het veld. Maar we willen er een goeie match van maken, zelfs al zijn we al gekwalificeerd. Of Courtois speelt? Dat zal je morgen zien.”