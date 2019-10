Zidane: “Als we Club hele match onder druk hadden gezet, was er van hen geen sprake geweest” XC

02 oktober 2019

08u14

Bron: AP 3 Champions League 2-2 in eigen huis tegen Club Brugge, de kritiek op Real Madrid en coach Zinédine Zidane neemt toe. “Ik ben verantwoordelijk voor onze eerste helft”, klonk het bij de 47-jarige Fransman.

“Ik wil niet slecht over onze tegenstander praten, maar als we ze de hele match onder druk hadden gezet, dan was er van Club Brugge geen sprake geweest”, vertelde Zinédine Zidane na afloop. “En wat er met Thibaut Courtois aan de hand was? Hij voelde zich niet goed (maagklachten, red.) en kon niet meer spelen in de tweede helft.”

“Of ik me zorgen maak over Courtois? Neen. We proberen ons best te doen, dat doet Thibaut ook”, aldus de Franse oefenmeester. “We waren allemaal beter in de tweede helft, daar wil ik me op focussen. Het is gemakkelijk om die achterstand aan de rust op Courtois te steken, maar we zijn allemaal schuldig. Ik ben de eerste schuldige. Ik ben verantwoordelijk voor onze eerste helft. Het is goed dat we daarna gereageerd hebben.”