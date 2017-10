Zes spelers scoren (dikke) buis bij Anderlecht (en ook jij kan spelers beoordelen) Pieter-Jan Calcoen in Frankrijk

22u56 8 AFP Champions League Anderlecht ging vanavond met de billen bloot op het veld van PSG. Met 5-0 werd het net als twee weken geleden in Brussel een afstraffing voor paars-wit. Dat vertaalt zich ook in de punten voor de spelers. Zes spelers - Appiah, Dendoncker, Kums, Onyekuru, Sá en Teodorczyk - scoren een (dikke) onvoldoende. Wil je zelf punten geven aan de spelers van Anderlecht? Dat kan in de tool onderaan!

FRANK BOECKX 5

Hield aanvankelijk Neymar, Draxler en Mbappé van doelpunten, maar met zo een overmacht blíjft dat niet duren, natuurlijk. Kon beter doen bij de 2-0.

DENNIS APPIAH 3

Voor die jongen is de Champions League te hoog gegrepen, zeker als hij tegen Neymar staat. Stond te trillen op zijn benen wanneer hij de bal had.

KARA MBODJ 5

Speelde onbevangen, maar dat betekende niet dat het goed was. Opbouwend matig. Ook zijn gebrek aan wendbaarheid was zichtbaar. Legde er wel zijn kop voor.

UROS SPAJIC 6

De pechvogel van de avond. Vierde zijn rentree na blessureleed en presteerde goed, maar moest na een contact met Kums naar de kant.

IVAN OBRADOVIC 7

Héérlijke voetballer. Kreeg zijn eerste basisplaats onder Vanhaezebrouck en was duidelijk een meerwaarde. Vraag is of hij nu mag bevestigen tegen Club.

PIETER GERKENS 5

Uit dit soort matchen moet hij lessen trekken. Mist body en handelingssnelheid om op dit niveau zijn stempel te drukken - als je net van STVV komt, is dat geen schande.

LEANDER DENDONCKER 4

Eindelijk nog eens op het middenveld, zijn favoriete plek. Dendoncker zal het niet graag horen, maar… Achterin was hij beter. Liep overal en nergens.

ADRIEN TREBEL 5

Bleef overeind op werkkracht, maar ook niet meer dan dat - hij was beter dan zijn ploegmakkers. Kreeg één schietkans, zijn schot was evenwel te centraal.

SVEN KUMS 4

Nog steeds niet de Kums die in 2015 de Gouden Schoen won. Had, tegen zijn gewoonte in, veel afval in zijn spel. Daarnaast slap in de duels.

HENRY ONYEKURU 3

Een ontgoocheling. Al zijn acties mislukten en wilde het op de koop toe al te vaak forceren. Was zo (terecht) een bron van irritatie voor Vanhaezebrouck.

SOFIANE HANNI 5

Die vervanging in zijn Parijs zal pijn gedaan hebben. Niettemin had Hein geen ongelijk: Hanni ontliep zijn verantwoordelijkheid niet, maar kon zich niet doorzetten.

INVALLERS

JOSUE SÁ 4

Reageerde veel te traag bij het derde tegendoelpunt - die bal had hij áltijd moeten kunnen wegwerken. Verzoop mee met de rest.

LUKASZ TEODORCZYK 4

Het was ondankbaar om in déze match in te vallen. Knokte voor wat hij waard was, maar dreigen lukte nooit. Integendeel zelfs: een poging belandde over de zijlijn.

NICOLAE STANCIU 6

Deed het zowaar, in een partij waarin het kalf al verdronken was, niet onaardig. Had één prima pass op Gerkens in huis, maar die vergat te besluiten.