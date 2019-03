Zélfs zijn viering gaat over de tongen: Ronaldo neemt revanche met ‘Cojones’-viering FDZ

12 maart 2019

23u43 0 ah le batar georgina doit prendre cher pic.twitter.com/KwiTPHJMwg .(@ ElDesalmado_) link

Een speler met ‘cojones’. Cristiano Ronaldo imiteerde Diego Simeone na zijn derde doelpunt. De coach van Atlético maakte in de heenwedstrijd een obsceen gebaar na de openingsgoal van Gimenez - hij greep naar zijn edele delen -, iets wat Cristiano Ronaldo gisteren niet zo subtiel nadeed. Revanche. De uitleg van Simeone nadien: “het symboliseert dat we een ploeg met ballen zijn.” De Argentijn kreeg voor zijn gebaar een boete van 20.000 euro van de UEFA. Benieuwd of ze ook zo streng zullen zijn voor Cristiano Ronaldo.