Zelfs de ex van Karius kreeg doodsbedreigingen na blunders: "Ze zeiden dat ze mijn familie zouden vermoorden"

08 juni 2018

11u29

Bron: Daily Star 0

Zelf liet Ianthe Rose weten dat ze ondertussen al een jaar single is, maar haar relatie met Loris Karius achtervolgde haar wel in de nasleep van de Champions League-finale. Daarin ging de doelman van Liverpool twee keer zwaar in de fout waarna Real Madrid na een 3-1-zege de 'Beker met de Grote Oren' in de wacht sleepte. Nu komt Rose, een lingeriemodel, naar buiten met enkele wansmakelijke doodsbedreigingen die ze op sociale media kreeg. "Ik werd bedreigd dat ze me in mijn organen zouden steken, dat ze mijn familie zouden vermoorden. Er werd me gezegd dat mijn familie al dood was, dat ik zelfmoord moest plegen, dat de Russische maffia achter me aan zit, enzoverder."

"Bende gekken"

De 27-jarige Ianthe probeerde zich sterk te houden. "Ik lachte het weg en trachtte om zoveel mogelijk reacties te verwijderen, want ik denk dat jullie allemaal een bende gekken zijn. In welke wereld is dit oké? Als je erover denkt om me een bericht te sturen met daarin 'die bitch, bla bla bla', neem dan even de tijd om je eigen leven te beoordelen. "

