Zelfs applaus van de Juve-fans: 'Oude Dame' buigt nederig het hoofd voor de magie van Cristiano Ronaldo (0-3) Mike De Beck

03 april 2018

22u34 32 Champions League Real Madrid kan de halve finale van de Champions League al ruiken en dat heeft het andermaal te danken aan Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde twee keer en vooral die tweede treffer was een pareltje. Met een geniale omhaal stuurde hij Buffon wandelen. Iedereen recht op de banken. Zelfs de supporters van Juventus applaudiseerden voor de magie die ze te zien kregen. Uiteindelijk deed Ronaldo er ook nog een assist voor Marcelo bovenop: 0-3.

Cristiano Ronaldo. Take a bow son! BEST IN THE WORLD! pic.twitter.com/zyl1nSiInB United Xtra(@ utdxtra) link

"Het ideale scenario is dat we geen doelpunt tegen krijgen en zelf scoren." Al smalend drukte Massimiliano Allegri zijn wens uit. Na exact twee minuten en 47 seconden verdwijnde die echter al in de prullenmand. Niemand minder dan Cristiano Ronaldo zorgde met zijn snelste treffer op het kampioenenbal al voor de voorsprong. Wie anders? Meteen ook zijn tiende goal op rij in de Champions League en dat is een nieuw record voor de Portugees. Ruud van Nistelrooij slaagde er in het seizoen 2002-2003 in om in negen opeenvolgende wedstrijden te scoren. Van de negen schoten die 'CR7' overigens binnen het kader afvuurde op Gianluigi Buffon, gingen er acht tegen de touwen. Het Italiaanse sluitstuk krijgt er zo stilaan nachtmerries van.

100% voor Isco

In die aanvangsfase amuseerde Isco zich wel. Het zelfvertrouwen dat hij opdeed bij de Spaanse nationale ploeg etaleerde de middenvelder ook bij de 'Koninklijke' met onder meer een panna bij Douglas Costa. En die assist uiteraard op Ronaldo. Nadien knokte Juventus zich wel wat meer in de wedstrijd. Keylor Navas pakte nog uit met een schitterende parade op een poging van Higuain. Toch was Real Madrid nog het dichtst bij een treffer. Toni Kroos knalde staalhard tegen de dwarsligger. Ondertussen zocht Isco de kleedkamers op met een passingpercentage van 100%. Al zijn 35 passes in de eerste helft kwamen aan. Hij trok die lijn ook door in de tweede helft. Uiteindelijk zou Isco 54 passes versturen. Telkens kwamen ze op hun bestemming aan.

100% - Isco managed to complete all of his 54 passes in the game v Juventus, the highest faultless tally in a CL knockout game for a midfielder since Xavi v Atlético de Madrid in April 9, 2014 (95). Special. pic.twitter.com/reBAUUd9U7 OptaJohan(@ OptaJohan) link

Orgelpunt van de grootmeester

Maar dan moest het mooiste nog komen. In de 64ste minuut pakte Cristiano Ronaldo nog uit met een waanzinnig fraaie treffer. Met de rug naar doel ging de vijfvoudige winnaar van de Ballon d'Or het leer bijzonder hoog halen, maar het lukte hem alsnog om een omhaal uit zijn sloffen te toveren. Pure magie. De supporters van Juventus balanceerden tussen ontgoocheling en bewondering en trakteerden 'CR7' op het terechte applaus. Meer dan verdiend. Ronaldo bedankte de Italianen dan ook voor het respect.

The entire Juventus stadium applauding Cristiano Ronaldo after his stunning goal. Respect. pic.twitter.com/n1c1fuDmWd Deji Faremi(@ deejayfaremi) link

Nog rood voor Dybala

Ongeziene schoonheid. De avond werd voor Juventus nog wat erger. Dybala liep tegen zijn tweede gele kaart aan en Marcelo prikte de 0-3 tegen de touwen. Op assist van... jawel Cristiano Ronaldo. Na een trap van Kovacic tegen de lat liet Ronaldo het nog na om een nieuwe hattrick op zijn palmares te trappen. De Real-fans zullen hem ongetwijfeld wel vergeven. Bijna kon Juventus nog tegen prikken, maar Cuadrado legde het leer naast de kooi van Keylor Navas. De halve finale is al binnen handbereik voor Real Madrid. De avond in Turijn zal echter wel de geschiedenis in gaan als de wedstrijd waarin Cristiano Ronaldo magistraal scoorde. Petje af.

Lo sufrió la Selección Argentina con España... hoy lo sufre la Juventus con el Madrid. Increíble caño de Isco a Douglas Costa. pic.twitter.com/30getic7IS Circulo Central(@ CCentral_ok) link

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Juventus:



49 touches

26 (79%) passes completed

7 shots

3 shots on target

3 take-ons completed

3 chances created

2 goals

1 assist



Champions League legend. pic.twitter.com/tvWIULkWph Squawka Football(@ Squawka) link