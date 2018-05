Zeep aan de handschoenen: ook deze doelmannen gingen zwaar in de fout op het kampioenenbal Mike De Beck

02 mei 2018

15u55 0 Champions League Sven Ulreich heeft zich gisterenavond in een rijtje gevoegd waar hij liever niet bij wil horen. Het Duitse sluitstuk flaterde bij de 2-1 van Karim Benzema en die treffer brak Bayern München zuur op. De 'Rekordmeister' werd uit de Champions League geknikkerd. Ulreich is echter niet de eerste doelman die op het kampioenenbal in de fout ging. Van Tomislav Butina over Heurelho Gomes tot Mile Svilar. Deze heren beleefden een nachtmerrie voor de ogen van de Europese voetballiefhebber.

Heurelho Gomes: Tottenham - Real Madrid 2011

Liefst van al wil Heurelho Gomes de terugwedstrijd in de kwartfinale tegen Real Madrid vergeten. Het Braziliaanse sluitstuk van Tottenham trachtte een zwalpend schot van Cristiano Ronaldo te klemmen, maar dat draaide even anders uit. Het leer glipte uit zijn handen, pardoes in doel. "Dit was niet mijn eerste fout en ik hoop dat het mijn laatste is. Maar ik weet dat het niet mijn laatste fout zal zijn in mijn carrière."

Claudio Bravo: Barcelona - Manchester City 2016

In 2016 maakte Pep Guardiola opnieuw zijn opwachting in Camp Nou. Al was dat wel in de rivaliserende dug-out. Vroeg in de groepsfase bracht Manchester City een bezoek aan Barcelona en dat verliep niet meteen van een leien dakje. Bij een 1-0-stand gaf Claudio Bravo het leer zomaar aan Luis Suarez. Die probeerde de doelman te lobben, maar Bravo tikte het leer buiten zijn strafschopgebied nog aan met de arm. De Chileen mocht meteen gaan douchen nadat hij de rode kaart kreeg. Barcelona zou uiteindelijk met 4-0 winnen.

Mile Svilar: Benfica - Manchester United 2017

18 jaar en 52 dagen. Zo jong was Mile Svilar exact wanneer hij zijn eerste optreden maakte in de Champions League. Het maakte hem meteen de jongste doelman ooit die in actie kwam op het kampioenenbal. Al was het debuut van de zoon van Ratko Svilar niet meteen een succes te noemen. Tegen Manchester United liep Svilar na een vrije trap zelf met de bal over de lijn. Het was meteen ook de enige treffer van de partij.

Mile Svilar no tuvo una Noche Mágica. Se convirtió en el portero más joven en Champions (18.052), pero Benfica cayó 1-0 🆚 @ManUtd por esto. pic.twitter.com/uOFrSMTNlC Luis Omar Tapia(@ LuisOmarTapia) link

Hatalı gol yiyen Benfica'nın 18 yaşındaki kalecisi Mile Svilar'ı Lukaku ve Manchester United futbolcuları teselli ediyor pic.twitter.com/Uohjr7qZBq GoalBien(@ goalbiencom) link

The youngest goalkeeper ever to play in the Champions League just looked liked the youngest goalkeeper ever to play in the Champions League. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

John Lukic: Rangers - Leeds 1992

In 1992 stak de Champions League in een nieuwe kleedje en vrijwel meteen stond de zogenaamde 'Battle of Britain' op het programma. Rangers verdedigde de eer van Schotland en Leeds deed hetzelfde voor Engeland. Eén man heeft wellicht nog steeds slechte herinneringen aan die ontmoeting: John Lukic. De Engelse doelman wilde een hoekschop onschadelijk maken, maar duwde de bal prompt in zijn eigen doel. Pijnlijk.

Keylor Navas: Real Madrid - Juventus 2018

Eentje die nog vers in het geheugen ligt. Juventus moest in de kwartfinale een 0-3-nederlaag ophalen en was in het Santiago Bernabéu alvast goed op weg om die klus te klaren. Keylor Navas hielp de 'Oude Dame' zelfs een handje. De Costa Ricaanse doelman probeerde een voorzet te klemmen, maar liet het leer zomaar los. Blaise Matuidi bedankte en deponeerde de 0-3 in doel. Door een strafschop in de laatste minuut wist Real Madrid zich alsnog te plaatsen. Een blunder zonder erg dus voor Keylor Navas.

Kevin Trapp: Real Madrid - Paris Saint-Germain 2015

Opnieuw in het Estadio Santiago Bernabéu, maar dan in het doel aan de overzijde. Na een afgeblokt schot stond Kevin Trapp plots in niemandsland. Nacho profiteerde en legde het leer piekfijn in doel. Mooi afgewerkt van de speler van Real Madrid. Al mocht Trapp zijn hoek wel wat beter afdekken. Het bleef bij die 1-0 in de groepsfase van de Champions League.

Tomislav Butina: Borussia Dortmund - Club Brugge 2003

Ook in de voorrondes van de Champions League ging er al eens een keeper de mist in. Denk maar aan Tomislav Butina. De Kroatische doelman kon een terugspeelbal maar moeilijk controleren en knalde het leer recht tegen de aanstormende Amoroso aan. Het was overigens een controversiële keuze van Trond Sollied om Butina op te stellen en Dany Verlinden op de bank te zetten. Uiteindelijk draaide het nog goed uit, want in de bloedstollende strafschoppenreeks werd Butina alsnog de held. Hij pakte de eerste twee strafschoppen van de Duitsers waarna Mendoza Club Brugge naar de Champions League schoot.