Youri Tielemans is weer op Jan Breydel: “Vreemd om hier terug te zijn” Mathieu Goedefroy

23 oktober 2018

18u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Twee jaar na zijn vertrek uit de Jupiler Pro League is Youri Tielemans nog eens op Jan Breydel. De middenvelder van AS Monaco geeft morgen Club Brugge partij in de Champions League. “Ondanks de slechte resultaten van de laatste weken starten we zelfzeker aan die match.”

Elf wedstrijden al zit AS Monaco zonder overwinning. Moeten we u nog vertellen dat de club uit het prinsdom in diepe crisis zit? Aan Youri Tielemans en zijn collega’s om die spiraal morgen te doorbreken in Jan Breydel. “Ondanks de zwakke resultaten starten we toch met zelfvertrouwen tegen Club Brugge”, aldus het Anderlechtjeugdproduct. “We gaan hard werken en positief blijven. Alleen zo kunnen we deze wedstrijd winnen.”

Voor Tielemans - drie seizoenen lang met Anderlecht de angstgegner van Club Brugge - voelt het bijzonder vreemd aan om zijn comeback te maken op Olympia. “Het is speciaal ja”, gaf hij toe. “Als rasechte Brusselaar hier terug staan... Da’s bizar. Zeker omdat het in een ander truitje is en in het kader van de Champions League. Maar daar ga ik morgen niet aan proberen denken, we denken enkel aan de drie punten.”

Intussen heeft de Rode Duivel er bij AS Monaco één wedstrijd opzitten met de nieuwe coach, Thierry Henry. Een oude bekende. “Ik ken zijn manier van werken natuurlijk al van bij de nationale ploeg”, trapt Tielemans een open deur in. “Er is niet veel veranderd in zijn aanpak hoor. Hij is altijd relaxed en cool, zoals we hem kennen, maar op het veld wordt hij plots bloedserieus. Hij heeft trouwens een bepaalde tactische flexibiliteit in de ploeg gebracht die ons enorm bevalt.

Henry zelf - hij zat naast Tielemans op de persconferentie - heeft de zege in Brugge broodnodig om zijn start bij Monaco niet te missen. “We hebben drie punten nodig om ons aan op te trekken, we proberen in de flow te geraken”, aldus de voormalige T2 van de Rode Duivels. “Het is trouwens niet gemakkelijk om hier te winnen. Tegen Dortmund en Atlético heeft Club knappe dingen laten zien. De slogan is hier niet voor niets ‘No Sweat, No Glory’, al die spelers lopen zich negentig minuten de longen uit het lijf... Het allerbelangrijkste wordt onze efficiëntie.”