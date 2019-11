Wolf: “Genk zal klaar zijn om het systeem van Salzburg te counteren” JBE

26 november 2019

19u16 0

RC Genk speelt woensdag zijn laatste thuismatch in deze Champions League-campagne, tegen Salzburg. Tegenstander die onherroepelijk nare herinneringen oproept na de 6-2 in de heenmatch. “Ik zeg niet wat ik het team verteld en getoond heb, dat blijft geheim”, aldus de nieuwbakken Genkse coach Wolf. “Maar we zullen klaar zijn om hun systeem te counteren. Daar zit een goeie filosofie achter, naar Duits idee.” Wolf hoopt nog op de derde plaats en Europese overwintering, maar dan moeten de Genkies wel eens een match in de Champions League winnen. Dat zou de eerste zijn in 17 pogingen. Wolf: “Ik ken die statistiek ja. Voor de groep een grote motivatie om iets historisch te presteren.”