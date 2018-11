Witsel: “Had Club niet zo laag verwacht, maar ze deden dat niet verkeerd” SJH

28 november 2018

23u28 0

Geen zege voor Dortmund en Axel Witsel, maar de Duitsers zijn wel al zeker van een plekje bij de laatste zestien van de Champions League. “Daar zijn we tevreden mee. Het was een ingewikkelde wedstrijd. Club stond goed gepositioneerd en verdedigde heel compact. Ik had niet verwacht dat ze zo laag zouden spelen en echt voor de counter zouden kiezen, maar ze deden dat niet verkeerd. We hadden hen misschien niet zo goed verwacht. Wij gingen in de laatste 20 meter soms iets te overhaast te werk. Er was weinig ruimte en we moesten uitwijken naar de flanken, maar deden dat niet goed genoeg.” Witsel haalde het einde van de wedstrijd niet. In de slotminuut moest hij zich laten vervangen. “Geen blessure hoor”, legde hij uit. “Een kramp. Meer niet.”