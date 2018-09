Witsel: "Brugge hanteert systeem waarop moeilijk te verdedigen valt. We hadden geluk vanavond" MH

18 september 2018

23u26

Bron: VIER 0 Champions League Axel Witsel maakte de 90 minuten vol bij Borussia Dortmund. Na afloop toonde de Rode Duivel zich eerlijk. "We hadden de nodige dosis geluk."

"We wisten vooraf dat het een lastige match zou worden", stak Witsel van wal voor de microfoon van VIER. "Brugge is een team dat sterk is aan de bal, met een systeem waarop moeilijk te verdedigen valt. In de eerste helft teerden we te veel op individuele flitsen, na rust deden we het beter als collectief. Uiteindelijk scoren we toch die goal, met de nodige dosis geluk weliswaar. Geen enkele match in de Champions League is makkelijk. We zijn blij dat we de drie punten mee naar huis kunnen nemen."

Voor de routinier bij de Rode Duivels dus een terugkeer België met succes. "Een terugkeer naar Brugge is natuurlijk niet hetzelfde als een terugkeer naar Standard. Maar het doet me zeker plezier om hier nog eens te spelen. Nu moeten we voor eigen publiek bevestigen. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en zullen alles doen om te overwinteren in de Champions League."