Witsel bereikt mijlpaal: middenvelder naast Kompany als international met meeste matchen in Europa KTH

13 februari 2019

10u17

Bron: Eigen berichtgeving 0

Van de huidige generatie Rode Duivels wordt Axel Witsel (30) vanavond mee de Europese primus. Hij zet zich naast Vincent Kompany op de troon als huidig international met de meeste Europese matchen op de teller. Witsel speelt op Wembley zijn 92ste Europese wedstrijd, zijn honderdste continentale - hij speelde ook acht wedstrijden in de Aziatische Champions League. Qua Europese ervaring moet Witsel momenteel enkel Kompany en recordinternational Jan Vertonghen in zijn buurt dulden. Het record van Timmy Simons (128 Europese matchen) heeft hij nog lang niet binnen bereik. Stilaan heeft hij wel Olivier Deschacht in zicht, met 63 matchen nog altijd Belgisch recordhouder in de Champions League - Witsel zit na vanavond aan 58.

“Premier League in zijn geheel niet sterker dan Bundesliga”

Witsel werd op de persconferentie voorafgaand aan het duel gevraagd of hij de Premier League, waar Tottenham momenteel derde staat, als sterkste competitie ter wereld inschatte. “Neen”, was Witsel duidelijk. “Ik denk dat de Premier League in zijn geheel niet sterker is dan de Bundesliga. De Premier League wordt wereldwijd gewoon meer ‘gehypet’. Om historische redenen oriënteren de internationale media zich meer op de Premier League, dan op bijvoorbeeld de Bundesliga, de Serie A of de Ligue 1. De competitie wordt in veel meer landen op tv uitgezonden en zo kennen veel mensen die competitie beter. Ik zie echter geen onderscheid in de kwaliteiten van de teams.”

Witsel en co missen vanavond in Londen met kapitein Marco Reus (adductoren) hun misschien wel belangrijkste speler. “Het is echt zonde dat Marco met een blessure de heenwedstrijd moet missen”, aldus Witsel. “Ik denk dat hij de voorbije zes maanden de beste speler in de Duitse competitie was. Hij zit al aan zeventien goals en elf assists (alle competities samen, red.). We kunnen hem moeilijk missen.” Dortmund mist naast Reus ook nog Paco Alcacer (schouder), Lukasz Piszczek (hiel) en Julian Weigl (ziek).

Ook tegenstander Tottenham is allesbehalve compleet. De Spurs missen met Dele Alli (dij) en topschutter Harry Kane (enkel) eveneens twee sleutelspelers.

De top tien:

Vincent Kompany (32 jaar, Manchester City)

Europese matchen: 92

Champions League: 61

Europa League: 29

Intertoto: 2

Awel Witsel (30 jaar, Borussia Dortmund)

Europese matchen: 91

Champions League: 57

Europa League: 34

Jan Vertonghen (31 jaar, Tottenham Hotspur)

Europese matchen: 88

Champions League: 31

Europa League: 57

Dries Mertens (31 jaar, Napoli)

Europese matchen: 82

Champions League: 30

Europa League: 52

Mousa Dembele (31 jaar Guangzhou R&F)

Europese matchen: 77

Champions League: 31

Europa League: 46

Eden Hazard (28 jaar, Chelsea)

Europese matchen: 76

Champions League: 44

Europa League: 30

Supercup: 2

Toby Alderweireld (29 jaar, Tottenham Hotspur)

Europese matchen: 66

Champions League: 35

Europa League: 31

Thomas Vermaelen (33 jaar, FC Barcelona)

Europese matchen: 59

Champions League: 33

Europa League: 26

Kevin De Bruyne (28 jaar, Manchester City)

Europese matchen: 51

Champions League: 32

Europa League: 19

Thibaut Courtois (26 jaar, Real Madrid)

Europese matchen: 50

Champions League: 31

Europa League: 18

Super Cup: 1