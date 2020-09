Wim De Decker na eerste optreden als hoofdcoach van AA Gent: “Globaal gezien heel tevreden” Redactie

15 september 2020

23u09 0 Champions League Wim De Decker heeft z'n eerste opdracht als hoofdcoach van AA Gent tot een goed einde gebracht. De Buffalo’s schakelden Rapid Wien uit en hebben zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League, waar Dynamo Kiev wacht. De Decker was tevreden na zijn vuurdoop. “Ik heb veel zaken gezien waarmee ik heel blij ben.”



Wim De Decker stond voor het eerst langs de zijlijn als de T1 van de Buffalo’s. Was de kersverse hoofdcoach tevreden met wat hij gezien heeft? “Zeker en vast. Niet enkel met de overwinning natuurlijk, al geeft die een boost aan de kleedkamer”, aldus De Decker. “Ik heb veel zaken gezien waarover ik heel blij ben. Ik heb een Gent gezien dat uit eigen initiatief voetbalde. Het eerste kwartier was misschien een beetje nerveus, maar daarna begon het iets beter te gaan. In de tweede helft hebben we op het einde nog een dosis geluk gehad, daar moeten we eerlijk in zijn. Daar moeten nog enkele zaken beter, maar globaal gezien ben ik een heel tevreden coach.”

Het viel op hoe moeilijk Gent het had tijdens het eerste kwartier. Dat beaamde De Decker ook. “Er zat toch wel wat druk op deze wedstrijd. Je mag niet vergeten dat deze groep de laatste weken heel wat heeft meegemaakt. De nervositeit tijdens het eerste kwartier van de wedstrijd was enorm.”

Vadis Odjidja: “Eerste stap in goede richting”



